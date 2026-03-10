Angebote von FRITZ!: FRITZ!Box, Repeater und Fon zu Bestpreisen

FRITZ!Box auf einem Schrank

Da ich mein Haus mit Produkten von FRITZ! ausgestattet habe, kann ich als zufriedener Bestandskunde eine Empfehlung aussprechen. Ich nutze sowohl eine FRITZ!Box als auch mehrere Repeater, damit das Wi-Fi auch bis in die letzte Ecke vordringt. Mir gefallen die einfache Einrichtung, die übersichtlichen Einstellungen sowie die Zuverlässigkeit der Produkte. Wenn ihr euer Setup umstellen oder erweitern wollt, bekommt ihr Router, Repeater und Telefon aktuell besonders günstig. Das sind die besten FRITZ!-Deals in den Amazon-Frühlingsangeboten.

FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition: Wi-Fi 6 in schnell

FRITZ!Box 7590 AX im Wohnzimmer
Die FRITZ!Box 7590 AX bietet schnelles Wi-Fi 6.

Modelle mit Wi-Fi 7 gibt es derzeit nicht im Angebot, allerdings ist das für die meisten Haushalte auch nicht notwendig. Die Anzahl der Geräte, die schon Wi-Fi 7 unterstützen, ist noch ziemlich gering. Für Wi-Fi 6 ist die 7590 AX eine Empfehlung, da hier bis zu 2.400 MBit/s über 5 Ghz und bis zu 1.200 MBit/s über 2,4 GHz möglich sind.


Statt ehemals 269 Euro kostet dieses Modell aktuell nur 179,99 Euro.

Angebot
FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition (Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz...
FRITZ!Box 7590 AX Exclusive Edition (Wi-Fi 6 DSL-Router 2.400 MBit/s (5GHz...
  • Innovatives Dualband 4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) mit 2.400 MBit/s (5 GHz) + 1.200 MBit/s (2,4 GHz) für ultraschnelles, stabiles und effizientes WLAN im...
  • DSL-Router: Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch zukunftssicheres VDSL-Supervectoring 35b; leistungsstarke WLAN-Mesh Zentrale...
269,00 EUR 179,99 EUR
FRITZ!Box 7530 AX: Günstiger Einstieg mit Wi-Fi 6

Fritz!Box auf einem Tisch
FRITZ!Box 7530 AX funkt nur mit Wi-Fi 6.

Wenn Wi-Fi 7 noch keine Rolle spielt, lohnt sich ein Blick auf die FRITZ!Box 7530 AX, denn aktuell gibt es den Router deutlich günstiger. Statt 209 Euro werden derzeit nur 129,99 Euro fällig.

Die FRITZ!Box funkt mit Wi-Fi 6 und erreicht im 5-GHz-Band bis zu 1.800 MBit/s, während im 2,4-GHz-Netz bis zu 600 MBit/s möglich sind. Zusätzlich bietet der Router praktische Extras wie WLAN-Mesh, DECT-Unterstützung für schnurlose Telefone sowie einen integrierten Media-Server.

Angebot
FRITZ!Box 7530 AX | DSL-Router | Wi-Fi 6 bis zu 2.400 MBit/s | intelligentes WLAN...
FRITZ!Box 7530 AX | DSL-Router | Wi-Fi 6 bis zu 2.400 MBit/s | intelligentes WLAN...
  • WI-FI 6 DSL-Router (WLAN AX) bis 1.800 MBit/s (5 GHz) und 600 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig, schneller und stabiler Datenfluss für ein...
  • Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b, WLAN-Mesh: automatische Zusammenlegung eingesetzter Fritz-Produkte zu...
209,00 EUR 129,99 EUR
FRITZ!Box 5590 Fiber für Glasfaser

FRITZ!Box 5590 Fiber für Glasfaser.
Für den Anschluss mit Glasfaser: Die FRITZ!Box 5590 Fiber.

Die FRITZ!Box 5590 Fiber unterstützt Wi-Fi 6 (4×4) und erreicht damit hohe Geschwindigkeiten: bis zu 2.400 MBit/s im 5-GHz-Band sowie 1.200 MBit/s über 2,4 GHz. Zwar fehlt Wi-Fi 7, doch für Streaming, Gaming, Homeoffice und viele vernetzte Geräte bietet der Router mehr als genug Leistung.

Für kabelgebundene Geräte stehen ein 2,5-Gigabit-Port, der wahlweise als WAN oder LAN genutzt werden kann, sowie vier zusätzliche Gigabit-Anschlüsse bereit. Insgesamt sind damit theoretisch Datenraten von bis zu 10 GBit/s möglich.

Außerdem ist die bewährte Mesh-Technologie integriert, sodass sich das WLAN einfach erweitern und im ganzen Zuhause stabil verteilen lässt. Zusätzlich gibt es eine vollwertige Telefonanlage mit Anrufbeantwortern sowie eine DECT-Basis, über die schnurlose Telefone und Smart-Home-Geräte verbunden werden können.

Über zwei USB-3.0-Ports lassen sich außerdem Speicher oder Drucker bequem ins Heimnetz einbinden. Wie gewohnt bringt FRITZ!OS zahlreiche Funktionen mit, darunter Firewall, Kindersicherung, VPN, Gast-WLAN und regelmäßige Sicherheitsupdates.

Mit 199 Euro statt 279 Euro gibt es wieder einen Bestpreis.

Angebot
FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis...
FRITZ!Box 5590 Fiber | Router für einen Glasfaseranschluss (Wi-Fi 6, bis...
  • WLAN-Router mit integriertem Glasfasermodem für einen direkten Anschluss an alle in Deutschland gängigen Glasfaseranschlüsse, die passenden...
  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen mit modernem Wi-Fi 6: WLAN (4x4) mit bis zu 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz...
279,00 EUR 199,00 EUR
FRITZ!Box 6690 Cable ist ebenfalls reduziert

FRITZ!Box 6690 Cable
Für den Kabelanschluss.

Wenn ihr euren Internetanschluss über Kabel nutzt, könnt ihr aktuell auch bei der FRITZ!Box 6690 Cable sparen. Der Router bietet Wi-Fi 6, Mesh-WLAN, DECT-Unterstützung und viele weitere Funktionen für das Heimnetz.

Der Preis liegt derzeit bei 259 Euro statt 329 Euro.

Angebot
FRITZ!Box 6690 Cable | Router für einen Kabelanschluss (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x...
FRITZ!Box 6690 Cable | Router für einen Kabelanschluss (DOCSIS 3.1-Kabel-Modem, 4x...
  • Router mit integriertem DOCSIS-3.1-Kabelmodem (2x2 OFDMA Kanalbündelung),abwärtskompatibel zu DOCSIS 3.0 (mit 32x8 Kanalbündelung), geeignet für...
  • Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX) ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten, höchste Reichweite und...
329,00 EUR 259,00 EUR
AVM Fritz!Repeater 1200 AX: Für die Steckdose

Fritz!Repeater 1200 AX mit Wi-Fi 6
Der Fritz!Repeater 1200 AX verteilt das WLAN im ganzen Haus.

Wenn ihr einzelne WLAN-Funklöcher schließen möchtet, ist der FRITZ!Repeater 1200 AX eine gute Wahl. Der kompakte Repeater wird einfach in die Steckdose gesteckt und unterstützt Wi-Fi6 mit zwei Frequenzbereichen: 5 GHz mit bis zu 2.400 MBit/s und 2,4 GHz mit bis zu 600 MBit/s.

Amazon verkauft den Repeater aktuell für 65,55 Euro statt 95 Euro.

Angebot
FRITZ!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu...
FRITZ!Repeater 1200 AX (Wi-Fi 6 Repeater mit Zwei Funkeinheiten: 5 GHz-Band (bis zu...
  • Ultraschnelles Wi-Fi 6 im gesamten Heimnetz sowie intelligente automatische Bandauswahl (Cross-Band-Repeating): 5 GHz-Band (bis zu 2.400 MBit/s) und...
  • Innovatives Wi-Fi 6 ausgelegt für ein anspruchsvolles Heimnetz mit einer Vielzahl an WLAN-Endgeräten zur gleichzeitigen Verwendung
95,00 EUR 65,55 EUR
FRITZ!Mesh Set 1600: 2 schnelle Repeater

Fritz!Mesh Set 1600
Im 2er Set besonders günstig.

Der FRITZ!Repeater 1600 ist noch einmal schnelle, da bis zu 3.000 MBit/s drin sind. Auch hier gilt: Die Installation ist kinderleicht, da der Repeater lediglich in die Steckdose gesteckt werden muss.

Amazon verkauft das 2er-Set gerade für 119,99 Euro statt 149 Euro, sodass ihr pro Gerät 59,99 Euro bezahlt – und damit den besseren Deal macht!

Angebot
Fritz!Mesh Set 1600 2er-Set (2X Fritz!Repeater, ideal für Internetrouter oder...
Fritz!Mesh Set 1600 2er-Set (2X Fritz!Repeater, ideal für Internetrouter oder...
  • Wi-Fi 6 für schnelle Leistung, bis zu 3.000 MBit/s – für höhere Kapazität, geringere Latenz und verbesserte Effizienz
  • Kompatibel mit allen Routern: Das Mesh Set ist vielseitig einsetzbar und funktioniert reibungslos mit allen Geräten - egal ob bestehender...
149,00 EUR 119,99 EUR
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor: Wi-Fi für den Garten

Der neue FRITZ!Repeater 1610 Outdoor.
Versorgt den Garten mit WLAN.

Damit auch Outdoor ausreichen gutes WLAN anliegt, kostet der FRITZ!Repeater 1610 Outdoor nur noch 99 Euro statt 129 Euro. Mit Wi-Fi 6 und 3.000 MBit/s gibt es gute Power. Da der Repeater für den Außenbereich konzipiert ist, ist er Staub- und spritzwassergeschützt.

Angebot
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor | erhöht WLAN-Reichweite im Außen- und Innenbereich...
FRITZ!Repeater 1610 Outdoor | erhöht WLAN-Reichweite im Außen- und Innenbereich...
  • Schnelle WLAN-Erweiterung für Haus und Garten - sorgt zuverlässig für stabile Verbindungen in allen Ecken, drinnen wie draußen
  • Robust und wetterfest (IP54) - staub- und spritzwassergeschützt, ideal für geschützten Outdoor-Einsatz
129,00 EUR 99,00 EUR
FRITZ!Fon X6: Direkt mit der FRITZ!Box verbinden

Produktbild des neuen AVM FRITZ!Fon X6 in zwei Farben
Besonders einfach in Betrieb genommen: Das Fon X6.

Das FRITZ!Fon X6 verbindet sich in wenigen Minuten mit einer FRITZ!Box und ist anschließend direkt einsatzbereit. Es unterstützt HD-Telefonie, besitzt ein hochauflösendes Farbdisplay mit 180 PPI und bietet Platz für bis zu 300 Kontakte. Außerdem lassen sich mehrere Anrufbeantworter inklusive Fernzugriff nutzen.

Im Alltag überzeugt das Telefon mit einer Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden Gesprächszeit sowie bis zu zehn Tagen Standby. Zusätzlich kann das FRITZ!Fon Internetdienste anzeigen, ins Smart Home eingebunden werden und sogar Heizkörperthermostate steuern.

Aktuell gibt es das FRITZ!Fon X6 in Schwarz oder Weiß zum reduzierten Preis von 59,90 Euro statt 99 Euro.

Angebot
FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie...
FRITZ!Fon X6 Black DECT-Komforttelefon (hochwertiges Farbdisplay, HD-Telefonie...
  • Komfort-Schnurlostelefon mit Full-Duplex-Freisprechen und intuitiver Menüführung für alle FRITZ!Box-Modelle mit DECT-Basisstation
  • Übersichtliche Menüs auf hochwertigem Farbdisplay (2,4“), Telefonbücher für bis zu 300 Einträge, mehrere Anrufbeantworter mit Fernabfrage, bis...
99,00 EUR 59,50 EUR
Freddy
