Frühjahrsputz mit Tineco: Das sind die besten Deals

Anzeige. Putzen gehört definitiv zu den Aufgaben, die zwar erledigt werden müssen, aber oftmals wenig Spaß machen. Damit der anstehende Frühjahrsputz einfacher von der Hand geht, empfehlen sich smarte Haushaltshelfer, die die Reinigung mühelos machen. Und hier kommt Tineco ins Spiel, denn das Unternehmen verkauft leistungsstarke Geräte zu fairen Preisen. Folgend findet ihr die aktuell besten Deals, damit auch bei euch der Frühjahrsputz Spaß macht.

Tineco Floor One S9 Artist: Premium-Wischsauger als Design-Highlight

Der kabellose Wischsauger Tineco Floor One S9 Artist kombiniert ein edles Design mit praktischen Funktionen und überzeugt im Alltag. Besonders auffällig ist das 180-Grad-Lay-Flat-Design. Komplett flachgelegt ist das Gerät nur 12,85 Zentimeter hoch und kommt dadurch problemlos unter Betten, Sofas oder Kommoden.

Dank SmoothDrive-Technologie bewegt sich der S9 Artist besonders leicht durch die Wohnung. Auch enge Stellen, Ecken oder Stuhlbeine meistert er ohne Probleme. Durch das gut ausbalancierte Gewicht lässt sich der Sauger angenehm führen, ohne dass viel Kraft nötig ist.

Im Inneren arbeitet außerdem der iLoop-Smart-Sensor, der Schmutz automatisch erkennt und Saugleistung sowie Wasserzufuhr in Echtzeit anpasst. Das spart Wasser und sorgt gleichzeitig für gründliche Reinigung. Der Akku hält dabei bis zu 50 Minuten durch.

Nach dem Putzen reinigt sich die Bürstenrolle automatisch und wird anschließend mit der FlashDry-Technologie bei 85 Grad heißer Luft getrocknet. Dadurch entstehen weniger Gerüche und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.

Hygienisch und auch für Tierhaare geeignet

Auch in Haushalten mit Haustieren funktioniert der Wischsauger zuverlässig. Das DualBlock-Anti-Tangle-System verhindert, dass sich Haare in der Bürste verfangen. Ein LED-Display zeigt zudem Akkustand und Reinigungsstatus übersichtlich an.

Der Tineco Floor One S9 Artist ist jetzt so günstig wie noch nie, denn der Preis ist auf nur 469,99 Euro gefallen. Zuletzt lag der Preis bei 599 Euro, zum Marktstart musste man sogar 899 Euro bezahlen. Neben Amazon gibt es das Angebot auch bei MediaMarkt und OTTO.

Angebot Tineco Floor One S9 Artist Stilvoller Nass Trockensauger, 22kPa Nasssauger... Elegantes und ästhetisches Design: S9 Artist Waschsauger ist von der Aurora Borealis inspiriert, vereint die Himmelstöne mit leuchtenden...

Unerreichte 22.000Pa Saugkraft und 50 Minuten Laufzeit: Erleben Sie eine tiefgehende Reinigung mit branchenführender Saugleistung und verlängerter...

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra: So günstig wie noch nie

Auch der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra kann problemlos unter Möbeln wischen, da er nur 13 Zentimeter hoch ist. Der bekannte Kammabstreifer ist auch hier mit dabei, sodass sich keine Haare aufwickeln. Die Handhabung ist sehr einfach und in der Station reinigt sich der Wischsauger innerhalb von nur 2 Minuten selbst.

Anschließend erfolgt der FlashDry-Prozess, bei dem die Bürstenwalze mit 85 Grad heißer Luft getrocknet wird, um Gerüche zu vermeiden. Mit rund 50 Minuten Arbeitszeit und einem größeren Wassertank kann man länger am Stück arbeiten.

Erstmals kostet der Tineco Floor One S7 Stretch Ultra nur 299,99 Euro statt zuletzt 399 Euro. Zum Marktstart vor einem Jahr hat Tineco noch einen Preis von 699 Euro aufgerufen. Auch hier könnt ihr bei Amazon, MediaMarkt oder OTTO zugreifen.

Angebot Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Nass Trockensauger, 180° Lay-Flat Nasssauger... 180° flaches Design für Waschsauger: Lässt sich mühelos vollständig auf 180° zurücklehnen und ermöglicht ein einfaches Manövrieren unter...

DualBlock Anti-Verwicklungs-Design für Saugwischer: Die doppelschichtigen Schaber verhindern das Verheddern und Verstopfen von Haaren, indem sie die...

Noch preisbewusster: Die Vorgänger im Angebot

Wer ein besonderes Augenmerk auf den Preis legt, muss ein paar Abstriche bei den Funktionen machen, bekommt aber immer noch ein sehr gutes Produkt. Beim Tineco Floor One Stretch S6 gibt es im Vergleich zum S7 eine etwas kürzere Akkulaufzeit, einen kleineren Wassertank sowie eine Heißlufttrocknung mit 75 statt 85 Grad. Alle anderen Vorteile der Stretch-Serie sind selbstverständlich mit dabei.

Der Preis ist heiß: Statt zuletzt 349 Euro ruft Tineco aktuell nur 229,98 Euro auf.

Angebot Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13cm... Bis zu 180° Neigung für die Reinigung jedes versteckten Bereichs: Der Hauptkörper lässt sich einfach und vollständig bis zu 180° biegen...

Tineco Hyperstretch-Technologie: Dank dieser Technologie kann der FLOOR ONE STRETCH S6 auf nur 13 cm zusammengedrückt werden, um mühelos Staub unter...

Mit nur 199 Euro ist der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme noch einmal etwas günstiger. Verzichten muss man allerdings auf eine Walzentrocknung in der Station. Darüber hinaus stehen die bekannten Funktionen der Stretch-Serie auch hier zur Verfügung.

Der Tineco Floor One S5 Stretch Extreme ist sowohl bei MediaMarkt als auch bei OTTO zum genannten Vorteilspreis zu bekommen.

Tineco Pure One Station 5 Pro: Starker Akku-Staubsauger im Deal

Als nützliche Ergänzung ist ein reiner Akku-Staubsauger Tineco Pure One Station 5 Pro eine sehr gute Wahl. Mit 200 Airwatt Saugkraft kann er nicht nur Hartböden saugen, sondern auch Teppiche. Da vorne ein grünes Licht zum Einsatz kommt, erkennt man sofort, wo noch Staub liegen geblieben ist. Die Laufzeit gibt Tineco mit bis zu 100 Minuten an, was auch für größere Haushalte mehr als ausreichend ist.

Im Lieferumfang ist eine motorisierte Mini-Bürste für Betten oder Polstermöbel sowie eine 2-in-1-Fugendüse mit dabei. Da der Staub aus dem Sauger in der Station abgesaugt wird, muss man sich um nichts Weiteres kümmern.

Bis zum 16. März kostet der Tineco Pure One Station 5 Pro nur 379 Euro statt 499 Euro – auch das ist ein aktueller Bestpreis.

Angebot Tineco Pure ONE Station 5 PRO Kabelloser Akku Staubsauger, vollständiger... Vollständige Selbstreinigung & automatische Staubsammlung - Nach der Reinigung übernimmt die Station alles selbst: automatische Staubabsaugung...

200 AW starke Saugkraft & Pure-Cyclone-System - Mit 200 AW* Power entfernt der Staubsauger mühelos Schmutz von Hartböden und Teppichen. Das...

Tineco Carpet One Cruiser: Für Teppiche und Polstermöbel

Damit nicht nur der Boden sauber bleibt, sondern auch Sofa, Sessel oder Teppiche, könnt ihr den Tineco Carpet One Cruiser einsetzen. Der Teppichreiniger kombiniert Heißwasser-Technologie mit starker Saugkraft und intelligenter Steuerung, sodass selbst hartnäckige Flecken, Schmutz und Bakterien zuverlässig entfernt werden.

Mit 130 Watt Leistung dringt der Cruiser tief in die Fasern ein und sorgt für eine gründliche Reinigung. Gleichzeitig erleichtert die SmoothPower-Technologie mit bidirektionalen Hilfsrädern die Führung auf verschiedenen Teppicharten.

Praktisch ist außerdem die Handbürste, mit der sich auch Treppen, Polster oder Sofas bequem reinigen lassen. Nach der Nutzung übernimmt die Station die Selbstreinigung mit heißem Wasser, sodass das Gerät schnell wieder einsatzbereit ist.

Der Tineco Carpet One Cruiser kostet eigentlich 699 Euro, allerdings ist er im Angebot derzeit für nur 498,99 Euro erhältlich.