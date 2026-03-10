Insta360 Quick Reader: Mini-SSD fürs iPhone vorgestellt

Gemeinsam mit den Experten von Lexar entwickelt, präsentiert Insta360 die neue Mini-SSD „Quick Reader“. Die ultra-kompakte SSD, die nur 5,4 Gramm wiegt, wird direkt über USB-C angeschlossen und ermöglicht beispielsweise die Aufnahme von unkomprimierten Videodateien.

Neben der Nutzung am iPhone oder Smartphone, lassen sich die Daten auch am Mac oder Computer auslesen. Darüber hinaus ist die Mini-SSD auch mit Insta360-Kameras kompatibel, wobei zum Markstart die X5, X4 Air und Ace Pro 2 unterstützt werden.

Mit Abmessungen von 29,7 × 21,9 × 18,4 Millimeter ist die SSD wirklich unscheinbar klein, sodass sie bei der Nutzung kaum auffällt. Eine zusätzliche Stromquelle oder WLAN sind nicht erforderlich.

Insta360 Quick Reader im Überblick

512 GB integrierter Speicher: ideal zum Speichern großer Fotos, Videos oder Dateien

ideal zum Speichern großer Fotos, Videos oder Dateien Schnelle Datenübertragung : Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 420 MB/s

: Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 420 MB/s Direkte Aufnahme : kompatible Insta360-Kameras können direkt auf den Quick Reader aufzeichnen

: kompatible Insta360-Kameras können direkt auf den Quick Reader aufzeichnen Sofortige Bearbeitung: Inhalte können direkt auf Smartphone, Tablet oder Computer übertragen werden

Inhalte können direkt auf Smartphone, Tablet oder Computer übertragen werden ProRes-Support : nutzbar als externer Aufnahmespeicher für unterstützte Geräte, einschließlich ProRes-Aufnahmen auf kompatiblen iPhones

: nutzbar als externer Aufnahmespeicher für unterstützte Geräte, einschließlich ProRes-Aufnahmen auf kompatiblen iPhones Breite Gerätekompatibilität: funktioniert mit iOS, Android, macOS und Windows

Mir ist es schon länger ein Dorn im Auge, dass ich all meine aufgenommenen Videos für YouTube oder Social Media in meiner Fotobibliothek unsortiert sammle. Da ich ohnehin nur mit der Blackmagic Camera-App filme, lässt sich einfach einstellen, dass aufgenommene Videos direkt auf der SSD abgelegt werden – so bleibt die Fotos-App aufgeräumt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Insta360 Quick Reader SSD ist nur mit einer Kapazität von 512 GB erhältlich und kostet 156,99 Euro. Weitere Speichergrößen sind zum jetzigen Stand nicht in Planung.