Die ersten Testberichte zum MacBook Neo sind da

Von den zahlreichen Vorstellungen der vergangenen Woche ist das MacBook Neo ohne Zweifel das Highlight. Ein komplett neues Gerät. Ein MacBook für nur 699 Euro (Amazon-Link). Vier erfrischende Farben. Auch wir haben bereits zugeschlagen und uns ein MacBook Neo bestellt, werden aber erst morgen beliefert. Einige Medien durften das Low-Budget-Book bereits ausprobieren, wir haben die besten Stimmen gesammelt.

Die ersten Stimmen zum MacBook Neo

Golem: Apple platziert das Macbook Neo genau in der Preiskategorie, in der es viele Windows-Konkurrenten sicher schmerzen wird. Im Bereich von 600 Euro finden sich oft klobige und schwere 15,6-Zoll-Geräte mit dunklem Display und schlechter Akkulaufzeit. Das Neo ist das exakte Gegenteil davon. (Testbericht lesen)

MacWorld: Schlussendlich ist das MacBook Neo ein super Mac für Leute, die zum ersten Mal einen Mac benutzen. Es ist eine tolle Möglichkeit für Neulinge, zu erfahren, was einen Mac ausmacht. Wir eingefleischten Mac-Nutzer bleiben wegen der macOS-Erfahrung dabei, weil wir die Benutzeroberfläche und die Bedienbarkeit viel besser finden als bei anderen Plattformen. Und bis jetzt waren wir bereit, dafür etwas mehr zu bezahlen. Jetzt ist es für alle viel einfacher, herauszufinden, was den Mac ausmacht. An alle Neulinge: Willkommen bei Macintosh! (Testbericht lesen)

Tom’s Hardware: Ja, das MacBook Neo kostet 599 Dollar. Aber das merkt man kaum. Apple hat in ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, einen hellen, guten Bildschirm und eine ordentliche Tastatur und Maus investiert. Abgesehen von der Leistung sind das die Teile eines Computers, die den meisten Leuten am wichtigsten sind. Dazu kommt eine Akkulaufzeit von etwa 13 Stunden, und schon hat man ein Gerät, mit dem die meisten Leute die gängigsten Aufgaben erledigen können, das sich aber wie etwas Besonderes anfühlt. (Testbericht lesen)

Heise: Eltern, die ihren größeren Schulkindern einen Laptop kaufen wollen, sind mit dem Neo gut bedient. Das gilt ebenso für Studenten und Rentner. Wenn man bereits einen schnellen Desktop-Mac besitzt und nur für unterwegs ein MacBook ohne viel Schnickschnack sucht, lohnt der Blick auf den günstigen Neuling. Studenten bekommen das Neo über Bildungsstores hundert Euro günstiger. (Testbericht lesen)

Das MacBook Neo bestellen

Das MacBook Neo von Apple wird ab Mittwoch ausgeliefert. Es kostet in der Basis-Konfiguration 699 Euro und bietet euch 256 GB Speicherplatz. Für 100 Euro mehr bekommt ihr den doppelten Speicher und Touch ID zum Entsperren des Geräts und Bestätigen von Käufen. Ihr habt jeweils die Wahl aus vier verschiedenen Farben.

Das MacBook Neo im Video