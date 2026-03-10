Sonos Play: Neuer portabler Lautsprecher jetzt offiziell vorgestellt

Die Lücke zwischen dem Sonos Roam für 199 Euro und dem Sonos Move für 499 Euro wird jetzt durch einen neuen Lautsprecher ein wenig kleiner. Der bereits durch Leaks enttarnte Sonos Play wurde jetzt offiziell von Sonos präsentiert. Er startet noch in diesem Monat für 349 Euro und platziert sich damit genau in der Mitte der beiden bisherigen portablen Lautsprecher von Sonos.

Die wichtigsten Details des Sonos Play auf einen Blick

Multiroom-System: Über WLAN mit anderen Sonos-Lautsprechern verbinden oder als Stereo-Paar nutzen.

Über WLAN mit anderen Sonos-Lautsprechern verbinden oder als Stereo-Paar nutzen. 24 Stunden Akkulaufzeit: Mobiler Einsatz mit integriertem Akku und Trageschlaufe. Ladestation für zuhause.

Mobiler Einsatz mit integriertem Akku und Trageschlaufe. Ladestation für zuhause. Robustes Design: Staub- und wasserdicht nach IP67 – geeignet für drinnen und draußen.

Staub- und wasserdicht nach IP67 – geeignet für drinnen und draußen. Bluetooth-Gruppierung: Mehrere Lautsprecher auch ohne WLAN miteinander synchronisieren.

Mehrere Lautsprecher auch ohne WLAN miteinander synchronisieren. Trueplay-Klanganpassung: Passt den Sound automatisch an die Umgebung an.

Passt den Sound automatisch an die Umgebung an. Flexible Steuerung: Wiedergabe über Sprachdienste, Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect oder Sonos App.

Ein Lautsprecher für daheim und unterwegs

Genau wie Sonos Roam und Sonos Move integriert sich der Sonos Play im heimischen WLAN als vollwertiger Lautsprecher im Sonos-System. In Kombination mit der mitgelieferten Ladestation kann der Lautsprecher zudem einen festen Platz im Wohnraum erhalten und ist jederzeit einsatzbereit. Ähnlich wie beim Sonos Move wird er einfach auf die Basis gestellt und über Kontakte automatisch geladen, es muss kein Kabel eingesteckt werden.

Neben der Nutzung im Haus ist der Sonos Play auch für den mobilen Einsatz konzipiert. Eine abnehmbare Trageschlaufe erleichtert den Transport im Alltag, während der integrierte Akku eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht. Das robuste Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist gegen Staub und Wasser geschützt, wodurch sich der Lautsprecher auch für den Einsatz im Freien eignet. Zusätzlich dient eine integrierte Powerbank-Funktion dazu, unterwegs beispielsweise ein Smartphone aufzuladen.

Unterwegs spielt der Sonos Play die Musik der Bluetooth ab und kann unterwegs erstmals auch mit anderen Lautsprechern gekoppelt werden. Nach der Verbindung mit dem Smartphone lassen sich weitere kompatible Lautsprecher durch Gedrückthalten der Wiedergabe-/Pause-Taste koppeln. Das Feature funktioniert nicht nur mit dem Sonos Play, sondern auch mit dem Sonos Move der zweiten Generation.

Sonos Play kommt mit austauschbarem Akku

Auch beim Design und bei der Bedienung setzt das Gerät auf langfristige Nutzung und Komfort. Ein optimiertes Energiemanagement sowie ein austauschbarer Akku sollen eine möglichst lange Lebensdauer gewährleisten. Die Steuerung erfolgt flexibel über Sprachdienste, Spotify Connect, Apple AirPlay 2 oder die Sonos App, über die sich Musik, Räume und Lautsprecher zentral verwalten lassen.

Der in zwei Farben erhältliche Sonos Play kann ab sofort bei Sonos vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 31. März. Bis dahin wird der Lautsprecher auch bei anderen Händlern verfügbar sein.