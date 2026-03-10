Sonos Era 100 SL: Jetzt auch ohne Mikrofone

Nach dem Ende des Sonos One und Sonos One SL hat der bekannte Hersteller für Multiroom-Lautsprecher einige Zeit nur den Sonos Era 100 als günstigen Allrounder angeboten. Das ändert sich noch in diesem Monat: Ab sofort kann der Sonos Era 100 SL auf der Hersteller-Webseite vorbestellt werden. Ab dem 31. März ist der neue Lautsprecher dann offiziell für 199 Euro erhältlich – zusammen mit dem bereits vorgestellten Sonos Play.

Der Sonos Era 100 SL ist eine modifizierte Variante des Sonos Era 100. Genau wie damals beim Sonos One SL hat der Hersteller einfach die Lautsprecher entfernt und den Preis um 30 Euro gesenkt. Das heißt für euch in der Praxis: Es ist natürlich keine Sprachsteuerung mit Alexa oder Sonos Voice Control möglich, ebenso entfällt die automatische TruePlay-Kalibrierung.

In der Praxis sind die Mikrofone aber vielleicht gar nicht so wichtig. Etwa weil ihr bereits vorab wisst, dass ihr keine Sprachsteuerung wünscht und der Verzicht auf Mikrofone für euch vielleicht sogar ein Feature ist. Oder weil ihr zwei Sonos Era 100 SL einfach nur als Rear-Speaker in einem Heimkino-Setup verwenden wollt.

Die wichtigsten Details rund um den Sonos Era 100 SL

Der Sonos Era 100 SL richtet sich vor allem an Nutzer, die einen kompakten Einstieg in das Sonos-Ökosystem suchen. Der Lautsprecher basiert auf dem akustischen Design des Era 100 und bietet eine breite Stereo-Bühne mit klaren Höhen sowie ausgewogenem Bass.

Im Inneren arbeiten drei präzise abgestimmte Class-D-Digitalverstärker, zwei angewinkelte Hochtöner für eine klare Hochtonwiedergabe und ein Midwoofer, der sowohl Stimmen als auch tiefe Bässe sauber abbildet. Über die Sonos-App lassen sich Bass, Höhen und Loudness individuell anpassen. Zusätzlich sorgt die Trueplay-Technologie dafür, dass der Lautsprecher den Klang automatisch an die Raumakustik anpasst – vorausgesetzt, ein kompatibles iOS-Gerät ist zur Kalibrierung vorhanden.

Auch bei der Konnektivität zeigt sich der Era 100 SL flexibel: Musik kann über WLAN, Bluetooth 5.3, Apple AirPlay 2 oder Spotify Connect gestreamt werden. Über einen optionalen Line-In-Adapter lassen sich zudem externe Audioquellen wie ein Plattenspieler anschließen. Der Lautsprecher unterstützt WiFi 6, verfügt über Touch-Bedienelemente direkt am Gerät.