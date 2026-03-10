EcoFlow Ocean 2: 3-phasiges Solar- und Speichersystem der nächsten Generation

Meine Solarreise mit EcoFlow hat vor einigen Jahren mit einer Powerstation und dem PowerStream-Wechselrichter angefangen. Hier wartet die große Community weiterhin auf einen Nachfolger. Produktpflege gibt es bei EcoFlow nun erst einmal für das große Solar- und Speichersystem. Mit dem EcoFlow Ocean 2 gibt es ein neues Modell für den preisbewussten Einstieg.

Zunächst einmal müssen wir die Namen sortieren. Ocean 2 ist der Nachfolger von PowerOcean. Mit einer maximalen Modulleistung von 24 Kilowatt ordnet es sich aber noch unter dem PowerOcean Plus ein, der bis zu 40 Kilowatt unterstützt. Und auch bei der Ausgangsleistung ist Ocean 2 deutlich begrenzter.

EcoFlow Ocean 2 ist in verschiedenen Klassen mit einer AC-Ausgangsleistung von 6, 8, 10 und 12 Kilowatt erhältlich und unterstützt eine flexible PV-Auslegung mit drei unabhängigen MPP-Trackern. Das ist in der Preisklasse – wobei EcoFlow keine konkreten Preise für einzelne Komponenten nennt – nicht unbedingt üblich. Das ist vor allem dann praktisch, wenn ihr die Solarmodule in zwei oder gar drei verschiedene Richtungen platzieren könnt.

Ebenfalls verbessert wurde die MPPT-Regelung, die beim Ocean 2 schon bei 120 Volt startet. Das sorgt bei wechselhaften Wetterbedingungen oder einfach nur beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang für eine verbesserte Solarproduktion.

Informationen zur Kapazität und Lebensdauer von Ocean 2

Ocean 2 ist für eine lange Betriebsdauer ausgelegt und basiert auf LFP-Batterletechnologie mit mehr als 10 000 Batteriezellen-Zyklen. Pro Wechselrichter können bis zu zwölf Batteriemodule integriert werden. Dies ermöglicht eine skalierbare Erweiterung der Speicherkapazität. Jedes 5-kWh-Batteriemodul stellt eine nominale Entladeleistung von 3,4 kW bereit.

Das gesamte System ist für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen nach IP66 geschützt und wird mit einer 15-jährigen Garantie angeboten.

Kaufen könnt ihr das System über das Partnernetzwerk von EcoFlow. Mehr Informationen dazu und alle technischen Details des Ocean 2 findet ihr auf der Webseite des Herstellers.