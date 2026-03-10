Anzeige. Insta360, bekannt für intelligente und smarte Kameras, läutet die Frühlingsangebote 2026 ein und bietet diverse Cams und Gimbals mit spannenden Rabatten an. Mit dabei sind die besonders leichten Kameras der X-Serie, die Action-Cam Ace Pro und GO 3S sowie der mit Apple DockKit kompatible Flow 2 Gimbal.

Insta360 X4 Air: Ultraleichte 8K-Kamera mit 360-Grad-Aufnahmen

Wer besonders spannende Aufnahmen machen möchte, greift zu einer 360-Grad-Kamera. Die Insta360 X4 Air ist mit 165 Gramm besonders leicht und aktuell mit dem größten Rabatt erhältlich. Statt zuvor 399 Euro kostet die X4 Air nur noch 329 Euro – das entspricht einem Rabatt von starken 18 Prozent.

Auch die ultraleichte X4 Air zeichnet in 8K auf, wobei ihr den Ausschnitt später per App selbst festlegen könnt. Die zwei 1/1,8-Zoll-Sensoren und eine fortschrittliche Bildverarbeitung sorgen für besonders scharfe Aufnahmen, während die AdaptiveTone-Technologie dafür sorgt, dass alles korrekt belichtet ist. Mit ActiveHDR ist außerdem eine Technologie dabei, die den Dynamikumfang der Bilder verbessert.

Für besonders spannende Aufnahmen könnt ihr die Insta360 X4 Air auch unter Wasser nutzen, da die Kamera bis zu einer Tiefe von 15 Metern wasserdicht ist. Darüber hinaus lässt sich die 8K-Cam auch per Sprache und Gestenerkennung steuern.

Egal ob beim Wandern, im Urlaub, im eigenen Garten, beim Motorradfahren oder in den eigenen vier Wänden: Die Insta360 X4 Air sorgt stets für atemberaubende Perspektiven.

Insta360 X4 Air 399 EUR 329 EUR jetzt kaufen

Insta360 X3: 5,7K für etwas weniger Geld

Wenn es nicht unbedingt 8K sein muss, ist der Vorgänger Insta360 X3 eine sehr gute Wahl. Während 360-Grad-Fotos weiterhin mit 72 Megapixeln aufgenommen werden, gibt es für 360-Grad-Videos maximal eine Auflösung von 5,7K.

Darüber hinaus gibt es im Einzelobjektiv-Modus nur 4K mit 30 statt 60 fps sowie einen minimal kleineren Bildschirm direkt an der Kamera.

Wer in die Welt der 360-Grad-Fotografie und Videografie einsteigen möchte, bekommt hier ein tolles Angebot, da die Insta360 X3 nur noch 259 Euro statt 359 Euro kostet.

Insta360 X3 359,99 EUR 259 EUR jetzt kaufen

Insta360 Ace Pro: Für jede Action gewappnet

Die Insta360 Ace Pro ist eine Action-Kamera, die in Zusammenarbeit mit Leica entstanden ist. Mit an Bord ist ein 1/1,3-Zoll-8K-Sensor, der ein Sichtfeld von 151 Grad bietet.

Die Kamera nimmt Videos mit 8K und 24 fps auf, kann aber auch mit 4K und 30 fps in HDR filmen. Über das 2,4 Zoll große Display, das 850 Nits hell ist und sich für Selfie-Videos aufklappen lässt, erfolgt eine einfache und bequeme Bedienung direkt an der Kamera.

Darüber hinaus sind Aufnahmen unter Wasser kein Problem, da die Kamera bis zu 10 Meter Tiefe wasserdicht ist.

Wer seine Abenteuer professionell und in Spitzenqualität aufnehmen möchte, greift zur Ace Pro, die jetzt nur 229 Euro statt 329 Euro kostet.

Insta360 Ace Pro 329,99 EUR 229 EUR jetzt kaufen

Insta360 GO 3S: Kleiner geht’s wohl kaum

Die Insta360 GO 3S ist wirklich winzig und damit ziemlich unauffällig. Doch auch sie wartet mit Funktionen auf, die man in einer so kleinen Kamera kaum erwartet.

Ausgestattet mit 4K nimmt die nur 39 Gramm leichte Kamera hochwertige Videos auf, die scharf, klar und detailreich sind. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit für Zeitraffer, Zeitlupe, TimeShift oder Loop-Aufnahmen.

Während die Kamera an sich ziemlich klein ist, kann man sie mit dem Action Pod zu einer echten Action-Cam mit Display erweitern. Zudem fungiert der Pod als Ladegerät, um die Laufzeit von 38 auf 140 Minuten zu verlängern.

Wer die winzige GO 3S einmal verlegt, kann sie übrigens über Apples „Wo ist?“-Netzwerk tracken.

Wenn ihr euch für die Insta360 GO 3S interessiert, bezahlt ihr für die 4K-Kamera mit 64 GB Speicherplatz nur noch 259 Euro statt 309 Euro.

Insta360 GO 3S 309,99 EUR 259 EUR jetzt kaufen

Insta360 Flow 2 Pro: Diesen Gimbal nutze ich ständig

Da wir auch auf YouTube und Social Media aktiv sind, haben wir uns damals den Insta360 Flow 2 Pro gekauft – und sind damit mehr als zufrieden. Der kompakte Gimbal ist sogar mit Apple DockKit kompatibel, sodass es eine native Tracking-Funktion von Personen direkt in der iPhone-Kamera-App gibt.

Dennoch ist die Insta360-App die bessere Wahl, denn dort stehen weitere Videofunktionen bereit. Das KI-Tracking ist noch einmal besser und durch den 360-Grad-Schwenk ist man beim Filmen nicht eingeschränkt.

Der eingebaute Selfie-Stick und das Stativ sind in vielen Situationen besonders praktisch, da man so kein weiteres Zubehör benötigt.

Über das kleine Drehrad lassen sich viele Funktionen direkt am Gimbal einstellen. Ebenso kann man die Aufnahme mit einem Klick starten.

Wenn ich stabilisierte und flüssige Aufnahmen machen möchte, greife ich stets zu meinem Insta360 Flow 2 Pro.

Egal ob Hobbyfilmer oder Content Creator: Der Insta360 Flow 2 Pro ist für das iPhone aktuell eine der besten Lösungen. Der Preis beträgt jetzt nur 149 Euro statt 199 Euro, wobei weiteres Zubehör separat erworben werden kann.

Insta360 Flow 2 Pro 199,99 EUR 149 EUR jetzt kaufen

Insta360 Flow 2 Plus als günstige Alternative

Wer flüssige Aufnahmen möchte, aber auf einige Extras verzichten kann, greift zum Insta360 Flow 2 Plus, der jetzt nur 99 Euro statt 149 Euro kostet.

Verzichten müsst ihr auf Apple DockKit. Zudem gibt es keinen unbegrenzten 360-Grad-Schwenk, keinen freien Neigungsmodus und keinen eingebauten Selfie-Spiegel.

Insta360 Flow 2 Plus 149,99 EUR 99 EUR jetzt kaufen

Insta360 Link 2: AI-Webcam mit 4K

Wer häufig in Videokonferenzen unterwegs ist, kann mit der Insta360 Link 2 das eigene Videobild im Handumdrehen optimieren.

Die Link 2 ist mit einem Zwei-Achsen-Gimbal sowie Tracking-Funktionen ausgestattet, sodass man immer im Bild bleibt. Für ein solides Videobild sorgt ein 1/2-Zoll-Sensor, der zusammen mit einer 28-mm-Linse mit f/1.8 auch in dunkleren Umgebungen genügend Licht liefern soll.

Die Videos werden mit 4K und 30 fps aufgenommen. Alternativ kann auch 1080p Full HD mit 60 fps ausgegeben werden. Ebenfalls praktisch: Die Webcam filtert Umgebungsgeräusche heraus, zum Beispiel das Tippen auf einer Tastatur oder Gespräche von nebenan. Außerdem mit dabei sind eine Schärfentiefe für einen natürlichen Bokeh-Effekt, eine Whiteboard-Erkennung sowie True Focus, der Objekte schnell fokussiert.

Im Angebot kostet die Insta360 Link 2 nur noch 185 Euro statt 229 Euro, sodass ihr rund 20 Prozent sparen könnt.