Joyroom Podix 140 W Ladestation: 5-in-1-GaN-Ladegerät vorgestellt

Der Zubehör-Anbieter Joyroom hat mit der Joyroom Podix 140 W Ladestation (Amazon-Link) ein neues Produkt im Bereich GaN-Ladegeräte vorgestellt. Die Ladestation ist eine kompakte Lösung für das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Dank der GaN-Technologie, kurz für Galliumnitrid, bietet sie eine hohe Leistung bei geringem Platzbedarf. Sie richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones gleichzeitig aufladen möchten.

Die 140W Leistung ermöglicht das schnelle Laden von anspruchsvollen Geräten wie MacBooks. Die Ladestation unterstützt dabei verschiedene USB-PD-Standards, darunter PD 3.1, was eine flexible Spannungsanpassung an die Anforderungen des angeschlossenen Geräts ermöglicht. Dadurch können bis zu zu fünf Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen optimal versorgt werden. Der Anschluss der Geräte erfolgt über USB-C.

Ein besonderes Merkmal der Ladestation sind die beiden eingebauten, einziehbaren 100W USB-C-Kabel. Diese 0,8 Meter langen Kabel sorgen für einen aufgeräumten, kabellosen Schreibtisch und eliminieren das Kabelchaos. Denn sie sind nur dann sichtbar, wenn ihr sie braucht. Ein 1,5 Meter langes Netzkabel unterstützt die flexible Nutzung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Kabel.

LCD-Display zeigt Ladezustand eurer Geräte in Echtzeit

Das 1,54 Zoll große Smart LCD-Display zeigt den Echtzeit-Ladezustand und die aktuelle Leistungsausgabe an. Mit dynamischen Animationen und Emojis seht ihr immer, zu wie viel Prozent eure Geräte aufgeladen sind. Die Station ist außerdem um 180 Grad drehbar, was eine individuelle Anpassung an jede Schreibtischposition ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klappdeckel-Ladegeräten bietet dies eine flexible Nutzung aus jedem Winkel.

Die Joyroom Podix 140 W Ladestation ist ab sofort Bei Amazon erhältlich. Momentan profitiert ihr als Prime-Mitglied beim Kauf von 15 Prozent Rabatt und zahlt nur 110,49 Euro. Regulär ist die Ladestation für 129,99 Euro zu haben.