Joyroom Podix 140 W Ladestation: 5-in-1-GaN-Ladegerät vorgestellt

Mit zwei ausziehbaren Kabeln

MarleneKommentar schreiben zu Joyroom Podix 140 W Ladestation: 5-in-1-GaN-Ladegerät vorgestellt
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

die joyroom podix auf dem Schreibtisch.

Der Zubehör-Anbieter Joyroom hat mit der Joyroom Podix 140 W Ladestation (Amazon-Link) ein neues Produkt im Bereich GaN-Ladegeräte vorgestellt. Die Ladestation ist eine kompakte Lösung für das gleichzeitige Laden mehrerer Geräte. Dank der GaN-Technologie, kurz für Galliumnitrid, bietet sie eine hohe Leistung bei geringem Platzbedarf. Sie richtet sich an Nutzer, die mehrere Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones gleichzeitig aufladen möchten.

Die 140W Leistung ermöglicht das schnelle Laden von anspruchsvollen Geräten wie MacBooks. Die Ladestation unterstützt dabei verschiedene USB-PD-Standards, darunter PD 3.1, was eine flexible Spannungsanpassung an die Anforderungen des angeschlossenen Geräts ermöglicht. Dadurch können bis zu zu fünf Geräte mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen optimal versorgt werden. Der Anschluss der Geräte erfolgt über USB-C.


Ein besonderes Merkmal der Ladestation sind die beiden eingebauten, einziehbaren 100W USB-C-Kabel. Diese 0,8 Meter langen Kabel sorgen für einen aufgeräumten, kabellosen Schreibtisch und eliminieren das Kabelchaos. Denn sie sind nur dann sichtbar, wenn ihr sie braucht. Ein 1,5 Meter langes Netzkabel unterstützt die flexible Nutzung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zusätzlicher Kabel.

LCD-Display zeigt Ladezustand eurer Geräte in Echtzeit

Die Joyroom Podix lädt ein MacBook.
Die Joyroom Podix 140 W informiert euch über ein Display über den Ladezustand der angeschlossenen Geräte.

Das 1,54 Zoll große Smart LCD-Display zeigt den Echtzeit-Ladezustand und die aktuelle Leistungsausgabe an. Mit dynamischen Animationen und Emojis seht ihr immer, zu wie viel Prozent eure Geräte aufgeladen sind. Die Station ist außerdem um 180 Grad drehbar, was eine individuelle Anpassung an jede Schreibtischposition ermöglicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klappdeckel-Ladegeräten bietet dies eine flexible Nutzung aus jedem Winkel.

Die Joyroom Podix 140 W Ladestation ist ab sofort Bei Amazon erhältlich. Momentan profitiert ihr als Prime-Mitglied beim Kauf von 15 Prozent Rabatt und zahlt nur 110,49 Euro. Regulär ist die Ladestation für 129,99 Euro zu haben.

Angebot
JOYROOM PODIX 140W GaN Ultra Ladelstation, 5‑in‑1 USB‑C Schnellladegerät mit...
JOYROOM PODIX 140W GaN Ultra Ladelstation, 5‑in‑1 USB‑C Schnellladegerät mit...
  • ⚡140W GaN Ultra-Technologie & Intelligente Leistungsverteilung：Mit fortschrittlicher GaN Ultra-Technologie liefert die Ladelstation 140W...
  • 🔥Doppel Retraktable 100W USB-C-Kabel & Kabelloser Schreibtisch：Zwei eingebaute 0,8m retraktable 100W USB-C-Kabel sorgen für einen ordentlichen...
129,99 EUR 110,49 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 6.03.2026

Anzeige

Marlene
Ich bin seit 2022 Teil des Teams und beobachte mit weiterhin steigendem Interesse die Entwicklungen innerhalb der Tech-Branche. Besonders interessieren mich die Bereiche KI, Regulation und Social Media. Natürlich probiere ich aber auch mit Freude neue Apps und Zubehör aus und schreibe gerne über technischen Innovationen, die das Leben einfacher machen.

Noch mehr Zubehör

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2026 appgefahren.de