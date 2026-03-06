Kino: Video-App unterstützt Apple Log 2 auf dem iPhone 17 Pro

Das Team hinter der beliebten Kamera-App Halide liefert ein großes Update für seine Video-App Kino (App Store-Link). Mit Version 1.4 nutzt die App jetzt die Kamera-Hardware des iPhone 17 Pro deutlich besser aus, während Filmemacher gleichzeitig mehr kreative Kontrolle erhalten.

Damit entwickelt sich Kino immer stärker zu einer der leistungsfähigsten Video-Apps für Apples aktuelles Pro-iPhone.

Apple Log 2 bringt mehr Spielraum beim Filmen

Im Mittelpunkt des Updates steht die Unterstützung für Apple Log 2. Dieses neue Videoformat wurde zusammen mit dem iPhone 17 Pro vorgestellt, während es gleichzeitig deutlich mehr Spielraum bei der Nachbearbeitung bietet.

Log-Video speichert nämlich mehr Bildinformationen, sodass Farben, Kontraste und Helligkeit später präziser angepasst werden können. Deshalb setzen professionelle Kameras seit Jahren auf eigene Log-Formate, während Apple nun mit Apple Log 2 einen weiteren Schritt Richtung Profi-Videografie macht.

Die Entwickler erklären außerdem, dass sie sich bewusst Zeit für die Integration genommen haben, weil sie das Format vollständig verstehen und optimal umsetzen wollten.

Warum Log und RAW enger verwandt sind

In einem ausführlichen Blogbeitrag erklären die Entwickler außerdem die Technik hinter Apple Log 2. Dabei zeigen sie, dass Log-Video und RAW-Fotografie viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl sie für unterschiedliche Medien gedacht sind.

Gerade deshalb arbeitet das Team langfristig daran, die Technik hinter beiden Apps stärker zusammenzuführen. Dadurch könnten Verbesserungen künftig gleichzeitig sowohl Fotos als auch Videos zugutekommen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Video-App Kino ist im App Store für 9,99 Euro erhältlich. Wer die App bereits gekauft hat, erhält das neue Update kostenlos, während neue Nutzer sofort die Unterstützung für Apple Log 2 ausprobieren können.

Gerade für Besitzer eines iPhone 17 Pro könnte sich die App damit zu einem besonders spannenden Werkzeug für mobile Filmprojekte entwickeln.