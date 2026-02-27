Boxes: Kniffliges Puzzle-Spiel gratis im Epic Games Store

Es ist definitiv schon viel zu lange her, seit der letzte Teil von The Room für iPhone und iPad erschienen ist. Zuletzt hat sich das Entwicklerteam leider auf andere Plattformen konzentriert. Aber das ist kein Problem, denn im App Store gibt es mittlerweile einige Alternativen. Eine davon ist „Boxes: Lost Fragments“, das im April 2024 im App Store erschienen ist.

Die regulär 9,99 Euro teure Universal-App für iPhone und iPad ist mittlerweile nicht mehr nur im Apple App Store, sondern auch im Epic Games Store verfügbar. Den alternativen App Store könnt ihr über die Epic-Webseite auf eurem Gerät installieren, um danach von einem Angebot zu profitieren. „Boxes: Lost Fragments“ wird dort nämlich noch bis Donnerstag kostenlos angeboten. Das Angebot findet ihr direkt auf der Startseite des Epic Games Stores, einfach ein wenig nach unten scrollen.

Und den kostenlosen Download solltet ihr euch unserer Meinung nach nicht entgehen lassen, auch wenn er unter Umständen mit ein wenig Aufwand verbunden ist. Immerhin ist Boxes im App Store mit sehr guten 4,8 Sternen bei über 1.300 Stimmen bewertet. Das kann sich definitiv sehen lassen.

Das erwartet euch in dieser The Room-Alternative

In Boxes: Lost Fragments betätigt man sich als Meisterdieb, der aufgrund eines neuen Auftrages in eine prächtig ausgestattete, luxuriöse Villa geschickt wird. In selbiger entdeckt man in den altehrwürdigen Räumen zahlreiche Rätselkisten, die offenbar für einen unbekannten Zweck konstruiert wurden. Wie es scheint, ist es an einem selbst, diese Rätsel selbst zu lösen – und schlussendlich einen aufreibenden Kampf um Freiheit und Antworten zu bestehen.

Mit den von anderen Puzzle-Games dieser Art bekannten Fingergesten navigiert man sich durch die Räume, die Aufbauten und Konstruktionen, zoomt hinein und hinaus, dreht und schraubt, öffnet, schließt, nimmt Objekte in Empfang und setzt diese an anderer Stelle wieder ein. Boxes: Lost Fragments bietet in dieser Hinsicht viele Anleihen an die bekannte „The Room“-Reihe und kommt mit detailreichen 3D-Grafiken und hübschen Räumlichkeiten daher. Die ersten optischen Eindrücke bekommt ihr noch vor dem Download im folgenden Trailer.