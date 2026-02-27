Bosch Smart Home Sale bei tink.de

Kamera, Heizung, Kontakte

Freddy2 Kommentare zu Bosch Smart Home Sale bei tink.de
Bridge im Bosch Smart Home

Ich habe mein Zuhause inzwischen vollständig mit smarten Geräten und Sensoren von Bosch Smart Home ausgestattet, weil Komfort und Sicherheit dadurch im Alltag deutlich steigen. Wenn du ebenfalls auf das Bosch-System setzt oder erst langsam einsteigen möchtest, kannst du aktuell viele Komponenten bei tink.de deutlich günstiger kaufen.

Besonders praktisch finde ich einerseits die smarte Steuerung meiner Rollos und Jalousien, andererseits sorgen die intelligenten Heizkörperthermostate für eine automatisch angepasste Raumtemperatur. Darüber hinaus nutze ich Tür- und Fenstersensoren, Innen- sowie Außenkameras und sogar eine smarte Steuerung für die Fußbodenheizung, wodurch das gesamte Zuhause vernetzt arbeitet.


Da ich viele der Geräte in den vergangenen Jahren ausführlich getestet habe, existieren bereits zahlreiche Erfahrungsberichte, die ich dir weiter unten verlinke. So kannst du dir einerseits einen guten Überblick verschaffen und andererseits direkt entscheiden, welche Komponenten am besten zu deinem Smart-Home-Setup passen.

Im Folgenden findest du alle aktuell reduzierten Produkte aus dem Bosch-Smart-Home-Sortiment.

Eyes Außenkamera

Bosch Smart Home Eyes Außenkamera II in Silber.
Bosch Eyes Außenkamera II in Silber.
  • 2x Eyes Außenkamera für 489,95 Euro statt 719,90 Euro (zum Angebot
  • 1x Eyes Außenkamera für 268,00 Euro statt 359,95 Euro (zum Angebot

Heizkörper-Thermostat +M

Hand dreht am Bosch Smart Home Heizkörperthermostat II
Matter ermöglicht Einbindung auch ohne Bridge.
  • 6x Heizkörper-Thermostat +M für 299,95 Euro statt 509,70 Euro (zum Angebot
  • 6x Heizkörper-Thermostat +M mit Bridge für 334,95 Euro statt 609,95 Euro (zum Angebot
  • 2x Heizkörper-Thermostat +M für 109,95 Euro statt 169,90 Euro (zum Angebot

Tür-Fensterkontakt II

Bosch Fensterkontakt mit Matter
Beachtet: Es gibt auch eine Plus-Version, die zusätzlich Erschütterungen erkennt.
  • 6x Tür-Fensterkontakt II Plus für 219,95 Euro statt 299,85 Euro (zum Angebot
  • 3x Tür-Fensterkontakt II +M für 102,90 Euro statt 124,95 Euro (zum Angebot

Raumthermostat II 230V

Bosch Smart Home Raumthermostat an der Wand
Das smarte Thermostat steuert die Temperatur intelligent.
  • 6x Raumthermostat II 230V für 399,95 Euro statt 689,70 Euro (zum Angebot
  • 8x Raumthermostat II 230V mit Bridge für 549,95 Euro statt 1.019,55 Euro (zum Angebot

Licht-Rolladensteuerung II

Bosch Smart Home Rollladensteuerung II Modul zwischen Daumen und Zeigefinger
Das kleine Modul wird in die Unterputzdose eingebaut.
  • 6x Licht-Rolladensteuerung II für 275,95 Euro statt 449,70 Euro (zum Angebot
  • 12x Licht-Rolladensteuerung II für 539,95 Euro statt 899,40 Euro (zum Angebot
  • 12x Licht-Rolladensteuerung II und Bridge für 599,95 Euro statt 999,35 Euro (zum Angebot

Rauchwarnmelder

Bosch Rauchwarnmelder II in der Küche
Fungiert auch als Alarmsirene bei Einbruch.
  • 6x Rauchwarnmelder und Bridge für 399,95 Euro statt 579,65 (zum Angebot

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Kommentare 2 Antworten

    1. Ich habe auch privat schon ein paar mal bei tink bestellt – ohne Probleme. Die 1-Sterne-Bewertungen haben aber auch ihre Berechtigung, da Produkte manchmal „plötzlich“ nicht mehr lieferbar sind. Im Vergleich dazu gibt es aber auch 67% 5-Sterne-Bewertungen.

