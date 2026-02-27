Bosch Smart Home Sale bei tink.de

Ich habe mein Zuhause inzwischen vollständig mit smarten Geräten und Sensoren von Bosch Smart Home ausgestattet, weil Komfort und Sicherheit dadurch im Alltag deutlich steigen. Wenn du ebenfalls auf das Bosch-System setzt oder erst langsam einsteigen möchtest, kannst du aktuell viele Komponenten bei tink.de deutlich günstiger kaufen.

Besonders praktisch finde ich einerseits die smarte Steuerung meiner Rollos und Jalousien, andererseits sorgen die intelligenten Heizkörperthermostate für eine automatisch angepasste Raumtemperatur. Darüber hinaus nutze ich Tür- und Fenstersensoren, Innen- sowie Außenkameras und sogar eine smarte Steuerung für die Fußbodenheizung, wodurch das gesamte Zuhause vernetzt arbeitet.

Da ich viele der Geräte in den vergangenen Jahren ausführlich getestet habe, existieren bereits zahlreiche Erfahrungsberichte, die ich dir weiter unten verlinke. So kannst du dir einerseits einen guten Überblick verschaffen und andererseits direkt entscheiden, welche Komponenten am besten zu deinem Smart-Home-Setup passen.

Im Folgenden findest du alle aktuell reduzierten Produkte aus dem Bosch-Smart-Home-Sortiment.

Eyes Außenkamera

2x Eyes Außenkamera für 489,95 Euro statt 719,90 Euro (zum Angebot)

1x Eyes Außenkamera für 268,00 Euro statt 359,95 Euro (zum Angebot)

Heizkörper-Thermostat +M

6x Heizkörper-Thermostat +M für 299,95 Euro statt 509,70 Euro (zum Angebot)

6x Heizkörper-Thermostat +M mit Bridge für 334,95 Euro statt 609,95 Euro (zum Angebot)

2x Heizkörper-Thermostat +M für 109,95 Euro statt 169,90 Euro (zum Angebot)

Tür-Fensterkontakt II

6x Tür-Fensterkontakt II Plus für 219,95 Euro statt 299,85 Euro (zum Angebot)

3x Tür-Fensterkontakt II +M für 102,90 Euro statt 124,95 Euro (zum Angebot)

Raumthermostat II 230V

6x Raumthermostat II 230V für 399,95 Euro statt 689,70 Euro (zum Angebot)

8x Raumthermostat II 230V mit Bridge für 549,95 Euro statt 1.019,55 Euro (zum Angebot)

Licht-Rolladensteuerung II

6x Licht-Rolladensteuerung II für 275,95 Euro statt 449,70 Euro (zum Angebot)

12x Licht-Rolladensteuerung II für 539,95 Euro statt 899,40 Euro (zum Angebot)

12x Licht-Rolladensteuerung II und Bridge für 599,95 Euro statt 999,35 Euro (zum Angebot)

Rauchwarnmelder