Bosch Smart Home Sale bei tink.de

Ich habe mein Zuhause inzwischen vollständig mit smarten Geräten und Sensoren von Bosch Smart Home ausgestattet, weil Komfort und Sicherheit dadurch im Alltag deutlich steigen. Wenn du ebenfalls auf das Bosch-System setzt oder erst langsam einsteigen möchtest, kannst du aktuell viele Komponenten bei tink.de deutlich günstiger kaufen.
Besonders praktisch finde ich einerseits die smarte Steuerung meiner Rollos und Jalousien, andererseits sorgen die intelligenten Heizkörperthermostate für eine automatisch angepasste Raumtemperatur. Darüber hinaus nutze ich Tür- und Fenstersensoren, Innen- sowie Außenkameras und sogar eine smarte Steuerung für die Fußbodenheizung, wodurch das gesamte Zuhause vernetzt arbeitet.
Da ich viele der Geräte in den vergangenen Jahren ausführlich getestet habe, existieren bereits zahlreiche Erfahrungsberichte, die ich dir weiter unten verlinke. So kannst du dir einerseits einen guten Überblick verschaffen und andererseits direkt entscheiden, welche Komponenten am besten zu deinem Smart-Home-Setup passen.
Im Folgenden findest du alle aktuell reduzierten Produkte aus dem Bosch-Smart-Home-Sortiment.
Eyes Außenkamera
- 2x Eyes Außenkamera für 489,95 Euro statt 719,90 Euro (zum Angebot)
- 1x Eyes Außenkamera für 268,00 Euro statt 359,95 Euro (zum Angebot)
Heizkörper-Thermostat +M
- 6x Heizkörper-Thermostat +M für 299,95 Euro statt 509,70 Euro (zum Angebot)
- 6x Heizkörper-Thermostat +M mit Bridge für 334,95 Euro statt 609,95 Euro (zum Angebot)
- 2x Heizkörper-Thermostat +M für 109,95 Euro statt 169,90 Euro (zum Angebot)
Tür-Fensterkontakt II
- 6x Tür-Fensterkontakt II Plus für 219,95 Euro statt 299,85 Euro (zum Angebot)
- 3x Tür-Fensterkontakt II +M für 102,90 Euro statt 124,95 Euro (zum Angebot)
Raumthermostat II 230V
- 6x Raumthermostat II 230V für 399,95 Euro statt 689,70 Euro (zum Angebot)
- 8x Raumthermostat II 230V mit Bridge für 549,95 Euro statt 1.019,55 Euro (zum Angebot)
Licht-Rolladensteuerung II
- 6x Licht-Rolladensteuerung II für 275,95 Euro statt 449,70 Euro (zum Angebot)
- 12x Licht-Rolladensteuerung II für 539,95 Euro statt 899,40 Euro (zum Angebot)
- 12x Licht-Rolladensteuerung II und Bridge für 599,95 Euro statt 999,35 Euro (zum Angebot)
Rauchwarnmelder
- 6x Rauchwarnmelder und Bridge für 399,95 Euro statt 579,65 (zum Angebot)
Kommentare 2 Antworten
Man kann bei tink.de durchaus „Glück“ haben, ich hingegen schon 2x Pech bei den sogenannten Supersonderangeboten die dann doch, trotz sofortiger Verfügbarkeit, nicht geliefert werden konnten.
Die 22% 1-Sternbewertungen zeichnen da ein klares Bild:
https://de.trustpilot.com/review/tink.de?stars=1
Ich habe auch privat schon ein paar mal bei tink bestellt – ohne Probleme. Die 1-Sterne-Bewertungen haben aber auch ihre Berechtigung, da Produkte manchmal „plötzlich“ nicht mehr lieferbar sind. Im Vergleich dazu gibt es aber auch 67% 5-Sterne-Bewertungen.