Razer Laptop Sleeve: Schutzhülle mit eingebautem Qi-Ladegerät

Der auf Gaming-Zubehör spezialisierte Hersteller Razer hat in dieser Woche das neue Razer Laptop Sleeve vorgestellt. Es handelt sich um eine Schutzhülle für 16 Zoll große Notebooks, also auch das große MacBook Pro. Die Besonderheit: Es ist eine Qi-Ladestation direkt in die Schutzhülle integriert, so dass ihr zwei Geräte gleichzeitig (fast) drahtlos aufladen könnt. Als Energiespeicher kommt dabei das MacBook oder eben ein anderes Notebook zum Einsatz.

Im großen magnetischen Verschluss der Schutzhülle ist ein Ladegerät mit zwei Qi-Ladeflächen verbaut. Im Lieferumfang ist ein kurzes USB-C-Kabel enthalten, um das MacBook Pro mit dem Ladegerät zu verbinden. Dieses kann bis zu 30 Watt Leistung aufnehmen und die beiden Qi-Ladeflächen so mit jeweils 15 Watt versorgen. Das entspricht dem regulären Qi2 Standard.

Razer Laptop Sleeve kann zwei Geräte mit jeweils 15 Watt aufladen

So könnt ihr bequem am MacBook Pro arbeiten, während euer iPhone und euer AirPods-Ladecase daneben liegen und gleichzeitig aufgeladen werden. Das geht natürlich zu Lasten des MacBook-Akkus, die Physik kann Razer ja auch nicht außer Kraft setzen. Mit 99,6 Wattstunden ist der Akku des MacBook Pro aber maximal groß, so dass er eurem iPhone möglicherweise ein bisschen Saft abgeben kann.

Auch sonst scheint der Hersteller für das Razer Laptop Sleeve nicht gespart zu haben. Rund um die Verarbeitung heißt es: „Das Außenmaterial beider Hüllen besteht aus robustem Polyester in Militärqualität. Das Futter aus Mikrofaser bietet erstklassigen Schutz vor Kratzern und Stößen.“

Ganz günstig ist die Geschichte leider nicht. 139,99 Euro kostet die Schutzhülle im Online-Shop von Razer. Das ist durchaus eine Ansage. Ich persönlich hätte mir statt des losen Kabels zur Verbindung mit dem MacBook zudem eher eine integrierte Lösung gewünscht, vielleicht ein Kabel zum Herausziehen. Abgesehen davon ist die Razer Laptop Sleeve aber wohl ein ziemlich einzigartiges Produkt.