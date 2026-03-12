Apple: Kommen OLED-Display für MacBook Pro und MacBook Air?

Laut aktuellen Gerüchten von Insider Ming-Chi Kuo arbeitet Apple an einem umfassenden Update für die nächste Generation des MacBook Pro, das voraussichtlich zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 erscheinen soll. Im Mittelpunkt steht die Einführung von OLED-Displays. Auch das MacBook Air soll laut Kuo künftig mit einem OLED-Display ausgestattet werden. Allerdings nicht vor 2028 oder 2029.

OLED-Displays bieten gegenüber den bisherigen LCD- und Mini-LED-Bildschirmen mehrere Vorteile bieten: höhere Farbbrillanz, bessere Kontraste und größere Blickwinkel. Zudem könnte der Energieverbrauch sinken, da OLED-Pixel bei schwarzem Bildinhalt ausgeschaltet bleiben.

Neben dem Display sollen die neuen MacBook-Pro-Modelle mit einem schlankeren Design, einem Touchscreen, einer Dynamic-Island-ähnlichen Funktion sowie den M6-Pro- und M6-Max-Chips ausgestattet werden. Es wird spekuliert, dass Apple sogar eine integrierte Mobilfunkverbindung in die Geräte einbauen könnte. Aufgrund der umfangreichen Neuerungen könnten allerdings auch die Preise für das Pro steigen. In weiteren Gerüchten heißt es deshalb, ein OLED-MacBook könnte als „MacBook Ultra“ verkauft werden und als Premium-Modell über dem MacBook Pro stehen.

Die letzte große Neugestaltung der MacBook-Pro-Reihe erfolgte 2021. Eine größere Überarbeitung in Design und verbauter Technologie wäre ein bedeutender Schritt für das Unternehmen aus Cupertino.

Apple will auch das MacBook Air mit einem OLED-Display ausstatten

Während die MacBook-Pro-Reihe bereits in Kürze mit OLED ausgestattet werden soll, wird das MacBook Air voraussichtlich erst 2028 nachziehen. Das berichtet Bloomberg. Der Grund liege in den hohen Kosten für große, hochwertige OLED-Panels. Apple nutzt OLED bereits in iPhones, Apple Watches und seit 2024 auch in den 11- und 13-Zoll-iPad-Pro-Modellen. Doch die Umstellung der günstigeren MacBook-Air-Reihe auf OLED erfordert eine weitere Preissenkung der Technologie.