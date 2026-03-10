Die ersten Reviews zum neuen MacBook Pro sind live, da ausgewählte Medien die Modelle mit Apple M5 Pro und Apple M5 Max bereits vor dem offiziellen Verkaufsstart testen konnten. Die neuen 14- und 16-Zoll-Modelle von Apple erscheinen am Mittwoch, während erste Testergebnisse schon jetzt zeigen, wo Apple besonders nachgelegt hat.

M5-Chips bringen spürbaren Leistungsschub

Die neuen Prozessoren liefern erwartungsgemäß mehr Leistung, denn Benchmarks zeigen einen klaren Fortschritt gegenüber der vorherigen Generation. Tests mit dem Benchmark-Tool Geekbench 6 bestätigen, dass die CPU-Leistung bis zu 15 Prozent schneller ist, während die GPU sogar bis zu 20 Prozent mehr Grafikleistung erreicht.

Damit beschleunigen die neuen Chips viele professionelle Aufgaben deutlich, während besonders Video-Editing und 3D-Workflows profitieren.

SSD plötzlich extrem schnell

Allerdings fällt in vielen Reviews noch ein anderes Upgrade besonders auf: die neue SSD-Performance. Laut Tests von The Verge erreicht das 16-Zoll-Modell mit M5 Max und 4-TB-Speicher 13,6 GB/s Lesegeschwindigkeit und 17,8 GB/s Schreibgeschwindigkeit.

Damit steigen die Werte im Vergleich zum Vorgänger um 86 Prozent beim Lesen und sogar 123 Prozent beim Schreiben. Apple selbst spricht von bis zu doppelt so schnellen SSDs.

Akkulaufzeit sorgt für großes Staunen

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert. Der Techniktester Tony Polanco von Tom’s Guide erreichte mit dem 16-Zoll-Modell und M5 Pro 21 Stunden und 10 Minuten Laufzeit.

Der Test bestand aus kontinuierlichem Surfen über WLAN bei 150 Nits Bildschirmhelligkeit, während das Vorgängermodell mit Apple M4 Pro rund 20 Stunden und 46 Minuten durchhielt.

Damit verbessert Apple die ohnehin starke Akkulaufzeit noch einmal leicht.

Neue Funktechnik mit zusätzlichem Chip

Neben CPU und Akku gibt es weitere technische Neuerungen. Der neue Apple N1 Chip hält nun auch im MacBook Pro Einzug, während dieser Unterstützung für Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 ermöglicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das kleine MacBook Pro kostet mit M5 Pro 2.499 Euro, mit M5 Max 4.199 Euro. Wenn es das 16-Zoll-Modell sein soll, liegt man bei 2.999 Euro mit M5 Pro und 4.499 Euro mit M5 Max. Möchte man es auf die Spitze treiben, kann man sich ein High-End-Modell mit M5 Max, 18-Core CPU, 40-Core GPU, 128 GB RAM, 8 TB SSD und Netzteil für schlappe 8.618 Euro konfigurieren.