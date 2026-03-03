Apple stattet das MacBook Pro mit dem neuen M5 Pro und M5 Max aus

Apple hat heute nicht nur zwei neue Displays und ein aktualisiertes MacBook Air vorgestellt, sondern auch eine aufgemotzte Version des MacBook Pro. Während das Modell mit M5-Prozessor bereits seit 2025 erhältlich war, gibt es jetzt die bisher schnellsten tragbaren Computer von Apple: Das MacBook Pro mit M5 Pro oder das MacBook Pro mit M5 Max. Die wichtigsten Details jetzt im Überblick.

„Das MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max zeigt, was auf einem Profi-Laptop möglich ist, und ist jetzt bis zu viermal schneller als die letzte Generation“, sagt John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „Mit den Neural Accelerators in der GPU können Profis auf dem neuen MacBook Pro anspruchsvolle LLMs auf dem Gerät ausführen und Funktionen nutzen, die kein anderer Laptop bietet – und das bei einer super Akkulaufzeit. Zusammen mit dem noch schnelleren einheitlichen Speicher und Speicherplatz können Nutzer ihre Arbeit noch weiter vorantreiben, neue Möglichkeiten entdecken und die Grenzen dessen, was sie tun können, erweitern.“

Die wichtigsten Details zum neuen MacBook Pro auf einen Blick

Mit M5 Pro und M5 Max verfügt das MacBook Pro über eine neue CPU mit dem schnellsten CPU-Kern der Welt, eine GPU der nächsten Generation mit einem Neural Accelerator in jedem Kern sowie eine höhere Bandbreite des gemeinsamen Speichers. Insgesamt bietet es damit eine bis zu 4-mal höhere KI-Leistung im Vergleich zur vorherigen Generation und bis zu 8-mal höhere KI-Leistung im Vergleich zu M1-Modellen.

Zudem bietet es eine bis zu 2-mal schnellere SSD-Performance und startet mit 1 TB Speicher beim M5 Pro bzw. 2 TB beim M5 Max. Das neue MacBook Pro verfügt außerdem über N1, einen von Apple entwickelten Chip für drahtlose Netzwerke, der Wi-Fi 7 und Bluetooth 6 unterstützt und so für bessere Leistung und Zuverlässigkeit bei kabellosen Verbindungen sorgt.

Darüber hinaus bietet es eine Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden, ein beeindruckendes Liquid Retina XDR Display mit optionaler Nanotextur, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich Thunderbolt 5, eine 12-MP-Center-Stage-Kamera, Mikrofone in Studioqualität und ein immersives Sechs-Lautsprecher-Soundsystem.

Das neue MacBook Pro ist in Space Schwarz und Silber erhältlich und kann ab morgen, dem 4. März, vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt am Mittwoch, dem 11. März.

Die wichtigsten Details zum M5 Pro und M5 Max Chip

Die beiden neuen Chips basieren auf einer neuen, von Apple entwickelten Fusion-Architektur, bei der zwei Dies zu einem einzigen System-on-a-Chip (SoC) kombiniert werden. Dieses integriert eine leistungsstarke CPU, eine skalierbare GPU, eine Media Engine, einen Unified-Memory-Controller, eine Neural Engine sowie Thunderbolt-5-Unterstützung.

M5 Pro und M5 Max verfügen über eine neue 18-Core-CPU-Architektur mit sechs sogenannten „Super Cores“, den schnellsten CPU-Kernen der Welt, sowie zwölf neuen Effizienz-Kernen für energieoptimierte, multithreaded Workloads. Insgesamt steigert das die Performance bei professionellen Anwendungen um bis zu 30 Prozent.

Die GPU skaliert die nächste Architektur-Generation auf bis zu 40 Kerne. Mit einem Neural Accelerator pro GPU-Kern und höherer Speicherbandbreite erreichen M5 Pro und M5 Max mehr als die vierfache maximale GPU-Rechenleistung für KI im Vergleich zur vorherigen Generation. Zudem steigt die Grafikleistung – insbesondere bei Raytracing-Anwendungen – um bis zu 35 Prozent gegenüber M4 Pro und M4 Max.