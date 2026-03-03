Neue Displays von Apple: Das können Studio Display & Studio Display XDR

Apple präsentiert eine neue Display-Generation, die perfekt mit dem Mac harmoniert und sowohl Alltagsnutzer als auch Profis anspricht. Dabei kombiniert das Unternehmen starke Bildqualität mit moderner Konnektivität.

Neben dem überarbeiteten Studio Display startet außerdem das brandneue Studio Display XDR, das sich klar an professionelle Workflows richtet.

Studio Display: 5K, Center Stage und Thunderbolt 5

Das neue Studio Display bietet ein 27-Zoll 5K-Retina-Panel mit über 14 Millionen Pixeln, 600 Nits Helligkeit und P3-Farbraum, wodurch Inhalte lebendig und farbtreu wirken. Gleichzeitig integriert Apple eine verbesserte 12-MP Center-Stage-Kamera mit Desk View, sodass Videoanrufe natürlicher und vielseitiger wirken.

Hinzu kommt ein Drei-Mikrofon-Array in Studioqualität sowie ein Sechs-Lautsprecher-System mit Spatial Audio, wodurch Meetings und Medien deutlich immersiver klingen. Dank Thunderbolt 5 lassen sich zudem bis zu vier Displays hintereinander schalten oder schnelle Zubehörgeräte anschließen, während zwei USB-C-Ports zusätzliche Flexibilität bieten.

Über das beiliegende Thunderbolt-5-Pro-Kabel lädt das Display ein MacBook Pro mit bis zu 96 Watt, wodurch ein einziges Kabel für Bild, Daten und Strom genügt.

Der Einstiegspreis liegt bei 1.699 Euro, wobei Käufer zwischen Standard- und Nano-Textur-Glas wählen können.

Studio Display XDR: 2.000 Nits und Mini-LED-Technik

Mit dem Studio Display XDR hebt Apple die Technik auf ein neues Level, weil ein Mini-LED-Backlight mit 2.304 Dimming-Zonen extremen Kontrast ermöglicht. Das 27-Zoll 5K-Retina-XDR-Panel erreicht bis zu 1.000 Nits SDR-Helligkeit und 2.000 Nits HDR-Spitzenhelligkeit, wodurch Inhalte besonders plastisch erscheinen.

Zusätzlich bietet das Display ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 sowie Unterstützung für P3 und Adobe RGB, sodass es sich ideal für Farbkorrektur und Druckprojekte eignet. Dank 120 Hz Bildwiederholrate und Adaptive Sync laufen Bewegungen flüssiger, während die Bildrate dynamisch angepasst wird.

Auch für Medizin und High-End-Workflows gedacht

Apple integriert neue DICOM-Voreinstellungen, sodass das Studio Display XDR perspektivisch auch für diagnostische Radiologie genutzt werden kann. Gleichzeitig unterstützt das Display professionelle Szenarien wie HDR-Videoschnitt, 3D-Rendering oder anspruchsvolle Bildbearbeitung.

Thunderbolt-Hub und 140W Ladeleistung

Wie das kleinere Modell bietet auch das XDR eine 12-MP Kamera mit Center Stage sowie ein starkes Soundsystem, wodurch es sich für hybride Arbeitsplätze eignet. Dank Thunderbolt 5, zusätzlichem Anschluss und zwei USB-C-Ports fungiert das Display als leistungsstarker Hub, während es ein MacBook Pro mit bis zu 140 Watt versorgt.

Das Studio Display XDR startet bei 3.499 Euro und erscheint ebenfalls mit Standard- oder Nano-Textur-Glas.

Vorbestellungen beginnen am 4. März, während die Auslieferung am 11. März startet.