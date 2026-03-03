Fleet: Flugzeug-Tracker jetzt mit Flughafen-Statistiken

Vor fast einem Monat habe ich euch die kleine Perle aus dem App Store erstmals vorgestellt: Fleet (App Store-Link). Mit der iPhone-App kann man ganz einfach tracken, mit welchen Flugzeugen man in der Vergangenheit schon geflogen ist. Erfasst wird nicht nur der Typ des Flugzeug, sondern die exakte Kennung. Und auf einem Globus könnt ihr dann sehen, wo das Flugzeug ist, mit dem ihr im letzten Jahr noch nach Mallorca in den Urlaub geflogen seid.

Jetzt hat Fleet ein weiteres kleines Update erhalten, das weitere spannende Details hinzufügt. So kann man beispielsweise Statistiken zu Flughäfen einsehen. Fleet zeigt euch an, wie oft ihr zum Beispiel schon von Düsseldorf aus geflogen seid, mit welchem Flugzeug und mit welcher Airline ihr am häufigsten geflogen seid oder welche Distanz ihr vom und zum Flughafen zurückgelegt habt.

Ich würde mir an dieser Stelle noch wünschen, dass alle Flughäfen, die für meine Flüge in Fleets bereits erfasst wurden, auch zumindest als kleiner Punkt auf dem Globus markiert würden. So wären sie noch schneller und vor allem direkt zu erreichen – und das würde vermutlich auch noch recht gut aussehen.

Erfassung älterer Daten muss bezahlt werden

Bisher war Fleet komplett kostenlos und es konnten Flüge der letzten zwei Jahre erfasst werden. Mit dem jüngsten Update bietet die App einen Import bis zurück in das Jahr 2011. Dafür muss man allerdings zum „Fleet Enthusiast“ aufsteigen, was mit einem Preis von 5,99 Euro pro Monat bezahlt werden muss.

Ich kann durchaus verstehen, dass der Entwickler für diese spezielle Funktion Geld verlangen muss, da er selbst den Abruf der historischen Daten über APIs von FlightRadar24 und FlightAware bezahlen muss. Bisher gibt es für diese 5,99 Euro pro Monat aber nur die Import-Funktion (manuell oder automatisch über den Kalender und Flighty) als Premium-Feature. Ein Einmal-Kauf wäre für dieses Extra aus meiner Sicht bedeutend passender gewesen.