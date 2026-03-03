iPhone 17e vs. iPhone 16e: Das sind alle Neuerungen

Wenn Apple ein neues iPhone vorstellt, sitzen wir angespannt vor der Tastatur und wollen euch schnellstmöglich das neue Produkt präsentieren. Während man in dieser Phase zunächst die Angaben aus der Pressemitteilung übernimmt, kann ich im Nachgang genauer recherchieren, sodass ich nachfolgend noch einmal erläutern möchte, welche Verbesserungen das iPhone 17e im Vergleich zum iPhone 16e mitbringt. Das geht meiner Meinung nach bei der Produktvorstellung etwas unter.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Das Chip-Upgrade

Jährliche Chip-Upgrades sind bei Apple Standard, sodass das iPhone 17e nun auf den A19 statt auf den A18 setzt. Während die CPU weiterhin mit 6 Kernen ausgestattet ist, hat die Grafikleistung leicht zugelegt, da Apple dem Chip sogenannte „Neural Accelerators“ spendiert hat, die die Grafik optimieren.

Ansonsten kommt wieder die 16-Core Neural Engine sowie hardwarebeschleunigtes Raytracing zum Einsatz.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Das neue Display

Ich finde es sehr schade, dass Apple weiterhin die Notch verbaut. Ein Upgrade auf die Dynamic Island hätte dem 17e gutgetan, da das Display dadurch moderner wirken würde.

Dennoch ist das Display im iPhone 17e verbessert, da nun Ceramic Shield 2 auf der Vorderseite zum Einsatz kommt, das dreimal besser vor Kratzern schützt. Darüber hinaus verzichtet Apple weiterhin auf ProMotion, sodass das Display nach wie vor mit 60 Hz läuft. Diese Entscheidung kann man nachvollziehen, allerdings zeigt die Konkurrenz, dass auch 120-Hz-Displays in günstigeren Smartphones möglich sind.

Davon abgesehen ist das Display im iPhone 17e jedoch sehr gut. Die Unterschiede erkennen meist nur geschulte Augen, sodass die meisten hier keinen großen Nachteil feststellen werden.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Immer noch eine Kamera

Das 48-Megapixel-Fusion-Kamerasystem hat ein kleines Upgrade erhalten, da Porträtfotos nun mehr Fokus- und Tiefenkontrolle bieten.

Im 17e steckt die gleiche Hauptkamera wie im iPhone 17 und im iPhone 17 Pro, allerdings gibt es weiterhin nur eine einzelne Linse. Ein Ultraweitwinkel- sowie ein Teleobjektiv fehlen, sodass man beim Fotografieren eingeschränkt bleibt.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Laden über MagSafe

Der Aufschrei war groß, als Apple das iPhone 16e ohne MagSafe vorgestellt hat. Diesen Fehler hat der Konzern mit dem iPhone 17e ausgebessert, da MagSafe nun an Bord ist.

Im Vergleich zum iPhone 17 und 17 Pro lädt das 17e allerdings nur mit 15 statt 25 Watt. Die Kompatibilität mit entsprechendem Zubehör ist jetzt gegeben, was ein klarer Pluspunkt ist.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Mit doppelt so viel Speicher

Kaum vorstellbar, dass Apple das iPhone 16e noch mit lediglich 128 GB verkauft hat. Der Nachfolger bietet nun doppelt so viel Speicher und startet entsprechend mit 256 GB.

Optional steht weiterhin ein Modell mit 512 GB zur Verfügung, wobei der Aufpreis von 250 Euro durchaus happig ausfällt.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Der neue C1X-Chip

Während im iPhone 16e noch der C1-Chip für Mobilfunkverbindungen zum Einsatz kam, setzt Apple im iPhone 17e auf den C1X-Chip der zweiten Generation. Laut Apple arbeitet das neue Modem jetzt doppelt so schnell.

iPhone 17e vs. iPhone 16e: Der Preis bleibt gleich

Beeindruckend ist die Tatsache, dass Apple den Preis des iPhone 17e nicht erhöht hat, obwohl nun doppelt so viel Speicher enthalten ist. Das iPhone 17e startet weiterhin bei 699 Euro und ist neuerdings auch in der Farbe Hellrosa erhältlich. Schwarz und Weiß bleiben als klassische Farben im Sortiment.

Fazit: Welches iPhone lohnt sich?

Apple hat dem iPhone 17e einige notwendige Upgrades spendiert, die einen Kauf durchaus rechtfertigen können. Wer sich ohnehin für das Budget-iPhone interessiert, sollte abwägen, ob die präsentierten Neuerungen den Preisaufschlag wert sind.

Während der Preis zum Marktstart unverändert bei 699 Euro liegt, ist davon auszugehen, dass er in einigen Monaten leicht sinken wird. Im Vergleich dazu kostet das iPhone 16e aktuell rund 530 Euro – ihr könnt also etwa 170 Euro sparen.