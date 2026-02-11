Fleet: Kostenlose iPhone-App sammelt „eure“ Flugzeuge

Es gibt sie doch noch, die kleinen Perlen aus dem App Store. Falls ihr regelmäßig mit dem Flugzeug unterwegs seid und euch das Thema Reisen interessiert, dann schaut euch auf jeden Fall mal „Fleet: Planes You’ve Flown“ (App Store-Link) an. Die iPhone-App ist aktuell noch komplett kostenlos verfügbar und hilft euch dabei, Flugzeuge zu sammeln, mit denen ihr bereits geflogen seid. Aber nicht nur das.

Die bisher nur in englischer Sprache verfügbare App ist äußerst einfach zu bedienen. Zunächst einmal müsst ihr sie mit Daten füttern, aktuell ist das mit Flügen aus den letzten zwei Jahren möglich. Gebt also einfach das Datum und die Flugnummer oder die Airline und die Route an, um einen Flug hinzuzufügen. Fleet kann auch in eurem Kalender nach passenden Einträgen in der Vergangenheit suchen oder eine CSV-Datei aus Flighty importieren. Da ich die Flüge der letzten Jahre dort gesammelt habe, war das eine recht einfache Geschichte.

Fleet ist übersichtlich und liefert aktuelle und historische Daten

Auf der Startseite zeigt Fleet dann einen Globus mit der aktuellen Position der Flugzeuge an, mit denen ihr bereits unterwegs seid. Falls die Maschine, die euch im letzten Sommer nach Mallorca gebracht hat, gerade irgendwohin unterwegs ist, könnt ihr so den aktuellen Flug einfach verfolgen. Tippt ihr ein Flugzeug an, seht ihr den aktuellen Flug, einige Daten rund um das Flugzeug und natürlich euren eigenen Flug in der Vergangenheit.

Über das Menü und den Bereich „My Fleet“ könnt ihr euch in der Gratis-App eure persönliche Flotte ansehen. Entweder sortiert nach Herstellern wie Airbus, Boeing oder Embraer oder sortiert nach Fluglinien. In beiden Fällen könnt ihr auf die Symbole tippen und so zum Beispiel herausfinden, mit welchen 737-800 oder Air France Flügen ihr schon unterwegs wart.

Die einzige kleine Hürde: Ihr müsst euch in der App anmelden. Das ist dank der Anmeldung mit Apple aber in wenigen Sekunden erledigt und hilft dabei, eure Flugdaten auch beim Gerätewechsel oder einer Neuinstallation der App aufzubewahren. Mich hat das nicht gestört. Mir gefällt Fleet richtig gut und ich werde die App sicherlich auch in Zukunft nutzen, um meine Flüge dort zu hinterlegen. Ich bin schon gespannt, was der Entwickler sich in Zukunft noch alles für seine App einfallen lässt. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Push-Mitteilung, wenn ein „eigenes“ Flugzeug gerade über euch hinweg fliegt?