Anzeige. Wer Cloud-Speicher nutzen möchte, aber keine monatlichen Gebühren mehr sehen will, sollte sich pCloud genauer anschauen, denn der Schweizer Anbieter verkauft Speicherplatz zum Lifetime-Preis. Passend dazu gibt es aktuell eine starke Aktion, weil pCloud zum anstehenden Valentinstag bis zu 58 Prozent Rabatt auf die Lifetime-Tarife gewährt.

Aktuelle Lifetime-Angebote von pCloud

pCloud 1 TB : nur 199 Euro statt 435 Euro (zum Angebot)

: nur 199 Euro statt 435 Euro (zum Angebot) pCloud 2 TB : nur 279 Euro statt 599 Euro (zum Angebot)

: nur 279 Euro statt 599 Euro (zum Angebot) pCloud 10 TB: nur 799 Euro statt 1890 Euro (zum Angebot)

Einmal zahlen statt dauerhaft abbuchen lassen

Natürlich wirkt eine Einmalzahlung zunächst hoch, doch langfristig rechnet sich das Modell, weil bei klassischen Cloud-Abos Monat für Monat Geld abfließt. Bei pCloud ist der Deal dagegen sofort erledigt, weshalb sich der Speicher ähnlich anfühlt wie ein Hardware-Kauf: einmal investieren und danach Ruhe haben.

Eure Daten bleiben in Europa

Ein großer Vorteil ist die Datenspeicherung in der EU, denn pCloud legt Nutzerdateien standardmäßig in Rechenzentren in Luxemburg ab. Dadurch gelten die strengen europäischen Datenschutzregeln, während US-Server nur optional sind und für die meisten europäischen Nutzer und Nutzerinnen gar nicht nötig erscheinen.

Auch technisch liefert pCloud ab, weil Uploads und Downloads zügig laufen und gleichzeitig DSGVO-konform abgesichert sind. Außerdem gibt es kein Limit für Dateigrößen, weshalb sich der Dienst ideal für große Backups, Videos oder komplette Projektordner eignet.

Egal welches Gerät: Zugriff von überall aus

Der Zugriff klappt problemlos auf allen Plattformen, denn pCloud bietet Apps für iOS, Android, macOS und Windows sowie eine Web-Oberfläche. Dank intelligenter Suche und Filter findest du Fotos, PDFs oder Videos schnell wieder, während Passwortschutz, Linkfreigaben und komplette Gerätesicherungen den Alltag deutlich erleichtern.

Auch Medienfans kommen auf ihre Kosten, denn pCloud bringt einen integrierten Foto-Viewer sowie Musik- und Video-Player mit. Dadurch lassen sich Inhalte direkt streamen, ohne sie vorher herunterladen zu müssen, während gelöschte Dateien im Papierkorb landen und leicht wiederhergestellt werden können.

Fotos & Editor immer inklusive

Wer pCloud nutzt, profitiert doppelt, denn der Cloud-Dienst integriert sowohl eine smarte Fotoverwaltung als auch einen vollwertigen Foto-Editor ohne Aufpreis. Dadurch wird pCloud nicht nur zur Ablage, sondern gleichzeitig zur zentralen Schaltstelle für eure Bilder.

Automatische Fotogalerie bringt Ordnung ins Chaos

Mit pCloud Fotos werden alle hochgeladenen Bilder automatisch erkannt und übersichtlich sortiert, wobei die Organisation nach Datum erfolgt. Dank der intuitiven Zeitleiste springt ihr direkt zu bestimmten Jahren oder Zeiträumen, während sich Erinnerungen deutlich schneller wiederfinden lassen.

Gleichzeitig bleibt ihr flexibel, denn einzelne Ordner lassen sich bewusst von der Galerie ausschließen. Dadurch passt ihr die Ansicht euren Bedürfnissen an, ohne die eigentliche Ordnerstruktur im Cloud-Speicher zu verändern.

Zusätzlich spart pCloud Zeit, weil der integrierte Foto-Editor komplett im Browser funktioniert. Dadurch entfällt externe Software, während alle Bearbeitungen direkt im sicheren Cloud-Speicher erfolgen.

Fazit: Viel Cloud, keine Monatskosten

Mit weltweit über 22 Millionen Nutzern und Nutzerinnen hat sich pCloud längst etabliert, wobei vor allem das Lifetime-Modell langfristig überzeugt. Wer genug von Abo-Fallen hat, bekommt hier viel Speicher, hohe Sicherheit und volle Kontrolle – und das mit nur einer Zahlung.

