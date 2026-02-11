Ugreen hat die eigene MagFlow-Serie erweitert und bietet nun die „Multi-Functional Fast Charging Power Bank“ (Amazon-Link) an, die moderne Technik mit einem allerdings sehr großen Formfaktor kombiniert. Bereits beim Auspacken hat mich das Ungetüm überrascht, denn obwohl sich das Multi-Talent offiziell mit ins Flugzeug nehmen lässt, wäre mir die Powerbank dafür schlicht zu groß und zu schwer.

Mit einer Kapazität von 20.000 mAh liefert die Ugreen MagFlow Powerbank dennoch ausreichend Energie, um iPhone, Smartphone, iPad, Tablet und Co. zuverlässig aufzuladen. Darüber hinaus kann der Akku sogar ein MacBook schnell mit Strom versorgen, da eine Leistung von bis zu 100 Watt möglich ist.

Ein ganz schön großer Brocken

Der ausgesprochen große Brocken misst 147,6 × 81 × 41,5 Millimeter und wirkt dadurch extrem wuchtig. Praktisch ist allerdings, dass ein magnetisches Ladepad integriert ist, das sich zudem aufklappen lässt. Dadurch lässt sich ein iPhone mit Qi2 und bis zu 25 Watt auch kabellos schnell laden. Wie gewohnt kann das iPhone dabei sowohl im Hoch- als auch im Querformat geladen werden, wodurch auch der Standby-Modus unterstützt wird.

Öffnet man den Deckel der Powerbank, kommt zudem eine weitere Lademöglichkeit zum Vorschein. Mit 5 Watt lassen sich hier auch die AirPods bequem auflegen und mit Strom versorgen. Allerdings fehlen Magnete zur automatischen Ausrichtung, was die Handhabung etwas weniger komfortabel macht.

Ebenfalls hilfreich ist das integrierte USB-C-Kabel, mit dem sich ein angeschlossenes MacBook mit bis zu 100 Watt laden lässt. Das ist insbesondere unterwegs praktisch, allerdings bleibt die Powerbank für mich insgesamt zu groß, um sie uneingeschränkt als Reise-Zubehör zu empfehlen. Dennoch sollte man berücksichtigen, dass hier sowohl ein iPhone-Ladeständer als auch eine Lademöglichkeit für die AirPods integriert sind, sodass zusätzliche Ladegeräte zu Hause bleiben können.

Da sich das integrierte Kabel auch zum Aufladen der Powerbank selbst eignet, benötigt man lediglich ein passendes Netzteil. Mit bis zu 60 Watt Input erfolgt die Aufladung insgesamt erfreulich schnell.

Display zeigt Leistungswerte an

Das integrierte TFT-Display auf der Vorderseite liefert dabei nützliche Informationen, denn es zeigt unter anderem an, mit welcher Geschwindigkeit angeschlossene Geräte geladen werden. Darüber hinaus lässt sich jederzeit ablesen, wie viel Kapazität in der Powerbank noch verfügbar ist.

Möchte man mehrere Geräte gleichzeitig laden, profitiert man zusätzlich von weiteren Anschlüssen an der Seite. Hier stehen ein USB-C-Port mit bis zu 65 Watt sowie ein klassischer USB-A-Anschluss mit maximal 10 Watt zur Verfügung. Da die Gesamtleistung jedoch auf 100 Watt begrenzt ist, müssen sich mehrere angeschlossene Geräte die verfügbare Power teilen.

Fazit: Geht das All-in-One-Konzept auf?

Mit 670 Gramm Gewicht und den genannten Abmessungen ist die neue MagFlow Powerbank ohne Frage ein echtes Powerbank-Ungetüm. Allerdings spart man sich dadurch mehrere separate Ladegeräte, die man sonst mitnehmen müsste. Dennoch bleibt die neue Ugreen-Powerbank insgesamt sehr klobig.

Betrachtet man allerdings die technische Seite, gibt es viel Lob, denn Ugreen setzt sowohl auf Qi2 mit 25 Watt als auch auf hohe Ladegeschwindigkeiten per Kabel. Der Preis von 139,99 Euro ist zwar ambitioniert, allerdings kann man bereits kurz nach dem Marktstart für rund 109,99 Euro zugreifen.