Die Ankündigung neuer Modelle von Mac mini und Mac Studio kam doch ziemlich überraschend, da der Zeitpunkt für Apple eher untypisch ist. Doch wie The Information berichtet, gibt es gute Gründe, warum Apple den Start der neuen Macs vorgezogen hat. Ihr könnt es euch sicherlich fast denken: Die Nachfrage nach KI-Hardware ist so hoch, dass Apple den Plan kurzerhand über den Haufen geworfen hat, um die neuen Macs, die perfekt auf KI ausgelegt sind, möglichst schnell auf den Markt zu bringen.

In den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, dass Apple für neue Macs eigentlich den Spätherbst nutzt, vorzugsweise die Monate Oktober und November. Es ist unüblich, dass Apple kurz vor der Einführung der neuen iPhones auch noch neue Macs ankündigt, wobei die Auslieferung erst nach dem iPhone-Start erfolgt.

Nicht ohne Grund hebt Apple explizit eine Funktion der neuen Modelle hervor: Die neuen Macs lassen sich problemlos miteinander zu einem Cluster verbinden, um auch intensive KI-Aufgaben und Modelle ausführen zu können. Eine Funktion, die eher auf Unternehmens- und Entwicklerkunden als auf normale Verbraucher abzielt.

Da der sprunghafte Anstieg der Nachfrage nach Mac-Hardware zum Ausführen von KI-Modellen zusammen mit der weltweiten Speicherknappheit einhergeht, waren einige Modelle teilweise monatelang nicht lieferbar oder wurden komplett aus dem Sortiment gestrichen. Damit Kunden und Kundinnen nicht zu anderen Firmen abwandern, hat Apple den neuen Mac mini und Mac Studio vorzeitig auf den Markt gebracht.