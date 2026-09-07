Der Sommer ist weitestgehend vorbei und die tragbaren Klimaanlagen verschwinden wieder im Keller. Doch die Hitzewelle hat klar gezeigt, dass vor allem eine Anlage besonders beliebt war: die Midea PortaSplit. Und das nicht ohne Grund, denn es handelt sich um eine Split-Anlage, bei der der Kompressor einfach vor dem Fenster arbeitet. Da die Inneneinheit nur noch die Luft verteilen muss, ist diese Variante nicht nur effektiv, sondern auch ziemlich leise.
Und wie jedes Jahr war die Midea PortaSplit im Sommer ausverkauft, da die Nachfrage einfach zu groß war. Allerdings gibt es ein Problem, denn ab Anfang nächsten Jahres tritt die neue EU-F-Gase-Verordnung in Kraft, sodass das Kältemittel R32, das aktuell bei der PortaSplit zum Einsatz kommt, nicht mehr zum Einsatz kommen darf. Das betrifft nur neue Geräte, bestehende Geräte lassen sich unverändert und uneingeschränkt weiter nutzen.
Midea PortaSplit: Das kann die neue Generation
Im Rahmen der IFA hat Midea neue Informationen zur nächsten Generation der PortaSplit geteilt. Unter anderem ersetzt Midea das Kältemittel R32 durch das umweltfreundlichere Mittel R290 (Propan). Darüber hinaus soll ein neuer Funkchip die Smart-Home-Kompatibilität mit dem Matter-1.6-Standard gewährleisten.
Zudem besteht in der Neuauflage die Möglichkeit, den Filter für das Kondenswasser selbst zu reinigen, um den nervigen P1-Fehler zu beheben. Gleichzeitig plant Midea an der Außeneinheit eine Verbesserung zur Ableitung des Kondenswassers, das künftig mit Druck abgeleitet wird, um auch durch einen längeren Schlauch fließen zu können.
Midea PortaSplit mit Propan soll vor dem Sommer 2027 erscheinen
Während ein Preis noch offen ist, soll die Midea PortaSplit mit Propan bis zum Sommer 2027 auch bei uns auf den Markt kommen. Zuerst aktualisiert Midea das Flaggschiff-Modell, allerdings steht auch für die Cool-Variante ein Upgrade an, das aber später kommt.
Wer einen guten Deal machen will, greift im Winter wohl lieber zur alten R32-Version. Alle Geräte, die bis Ende des Jahres in Europa eingeführt sind, können auch dann noch verkauft werden. Da es antizyklisch oft die besten Preise gibt, lohnt sich ein Preisvergleich umso mehr.
Kommentare 6 Antworten
Das hilft aber nicht viel wenn wie auf dem Bild das Fenster offen bleiben muss.
Hilft genügenden, man sollte solche Produkte mal Testen bevor man mit gefährlichen Halbwegwissen hausieren geht.
Besser wäre es definitiv wenn das Fenster zu ist und man eine entsprechende Isolierte Führung durch die Wand hat aber dann braucht es auch nicht eine mobile Lösung, sondern beauftragt gleich den Klimatechniker mit der Montage. Bekommst nur nicht überall erlaubt.
Und ganz unabhängig davon, hat man in unseren Breitengrade eh ein anderes Problem, die Immobilie hat sich Tagsüber aufgeheizt und kühlt Nachts nicht genügend ab und das obwohl die Außentemperatur dann kühler ist als die Raumtemperatur. Da kann man dann ohne Probleme so was nutzen um den Raum zu kühlen und dabei das Fenster offen lassen.
Also ich hatte dieses Jahr mit der PortaSplit selbst bei 39 Grad Außentemperatur angenehme 22 Grad im Dachgeschoss und das trotz des „nur“ angelehnten Fensters. Es hilft also trotzdem viel.
Dir ist bewusst dass dies zu Kühl ist? Über 15°C Differenz ist nicht gut für den Körper.
Ich bin der Meinung, dass erstens die Leitungen min. 1m länger werden müssen und zweitens sollten diese trennbar sein. Das diese nicht trennbar sind verhindert einige Montagemöglichkeiten.
Habt ihr Kontakt zu Midea? Dann gebt es gerne mal weiter.
Ich denke, dass das mit dem trennbaren Schlauch ein Ding der Unmöglichkeit ist, da fließt ja das Kältemittel durch. Natürlich wäre es die noch bessere Lösung. Aber ob das technisch ordentlich und konform umsetzbar ist? Da habe meine Zweifel…