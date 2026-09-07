Der Sommer ist weitestgehend vorbei und die tragbaren Klimaanlagen verschwinden wieder im Keller. Doch die Hitzewelle hat klar gezeigt, dass vor allem eine Anlage besonders beliebt war: die Midea PortaSplit. Und das nicht ohne Grund, denn es handelt sich um eine Split-Anlage, bei der der Kompressor einfach vor dem Fenster arbeitet. Da die Inneneinheit nur noch die Luft verteilen muss, ist diese Variante nicht nur effektiv, sondern auch ziemlich leise.

Und wie jedes Jahr war die Midea PortaSplit im Sommer ausverkauft, da die Nachfrage einfach zu groß war. Allerdings gibt es ein Problem, denn ab Anfang nächsten Jahres tritt die neue EU-F-Gase-Verordnung in Kraft, sodass das Kältemittel R32, das aktuell bei der PortaSplit zum Einsatz kommt, nicht mehr zum Einsatz kommen darf. Das betrifft nur neue Geräte, bestehende Geräte lassen sich unverändert und uneingeschränkt weiter nutzen.

Midea PortaSplit: Das kann die neue Generation

Im Rahmen der IFA hat Midea neue Informationen zur nächsten Generation der PortaSplit geteilt. Unter anderem ersetzt Midea das Kältemittel R32 durch das umweltfreundlichere Mittel R290 (Propan). Darüber hinaus soll ein neuer Funkchip die Smart-Home-Kompatibilität mit dem Matter-1.6-Standard gewährleisten.

Zudem besteht in der Neuauflage die Möglichkeit, den Filter für das Kondenswasser selbst zu reinigen, um den nervigen P1-Fehler zu beheben. Gleichzeitig plant Midea an der Außeneinheit eine Verbesserung zur Ableitung des Kondenswassers, das künftig mit Druck abgeleitet wird, um auch durch einen längeren Schlauch fließen zu können.

Midea PortaSplit mit Propan soll vor dem Sommer 2027 erscheinen

Während ein Preis noch offen ist, soll die Midea PortaSplit mit Propan bis zum Sommer 2027 auch bei uns auf den Markt kommen. Zuerst aktualisiert Midea das Flaggschiff-Modell, allerdings steht auch für die Cool-Variante ein Upgrade an, das aber später kommt.

Wer einen guten Deal machen will, greift im Winter wohl lieber zur alten R32-Version. Alle Geräte, die bis Ende des Jahres in Europa eingeführt sind, können auch dann noch verkauft werden. Da es antizyklisch oft die besten Preise gibt, lohnt sich ein Preisvergleich umso mehr.