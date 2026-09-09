Diese fünf Spiele erscheinen im Oktober auf Apple Arcade

Heute Abend gibt es neue Apple-Hardware, einen ersten Ausblick auf die Oktober-Neuheiten im App Store gibt es schon jetzt. Nächsten Monat werden fünf Spiele auf Apple Arcade erscheinen, neben drei Klassikern auch zwei neue Titel. Wir verschaffen euch den ersten Überblick.

Die weltweit beliebteste Katze auf Apple Arcade?

Los geht es mit der angeblich beliebtesten Katze des Internets. Da kann ich nicht wirklich mitreden, aber wenn Apple das behauptet, wird ja wohl irgendwas dran sein. Es geht jedenfalls um Pusheen the Cat, die weltweit als Symbol für Niedlichkeit und Verspieltheit gelten soll. Aha! Aber in Pusheen’s Place wird es noch wilder:

Bei dem exklusiv auf Apple Arcade verfügbaren Spiel kann man ein gemütliches Pusheen-Paradies erschaffen und mehr als 100 entzückende Kätzchen sammeln. Man kann spielen, basteln und traumhafte Räume für beliebte Charaktere wie Pusheenicorn und Pancake Pusheen dekorieren. Für eine Extraportion Spaß sorgen außerdem liebevoll gestaltete Minispiele wie Snack Stack, Parfait Pop und Batch Match.

Knallharte Action in River City Survivors

Falls es dann doch lieber ein Arcade-Shooter sein soll, dürft ihr euch auf River City Survivors freuen. Ein waschechtes Survivors-like Actionspiel, das euch in eine Welle nach der anderen voller Zombie-Chaos wirft. Ihr kämpft euch durch Horden, entfesselt spektakuläre Spezialangriffe und sammelt zufällige Upgrades, um bei jedem Durchlauf immer stärker zu werden. Das ist schon eher nach meinem Geschmack.

Drei weitere Klassiker am 1. Oktober

Am 1. Oktober erscheinen drei weitere beliebte App Store-Favoriten auf dem Service – komplett ohne Werbung und In-App Käufe. Terraria+ ist ein Sandbox Action-Adventure, in dem man kämpft, erkundet und baut und sich so seinen Weg durch eine stetig wachsende Welt bahnt.

Abgerundet wird das Trio durch Touchgrind BMX 2+, ein physikbasiertes BMX-Stuntspiel mit einer einzigartigen Zwei-Finger-Steuerung, die jeden Trick realistisch wirken lässt, sowie 4 Pics 1 Word+, die Arcade-Version des beliebten Puzzlespiels.