„Lara Croft and the Temple of Osiris“ startet auf iPhone und iPad

Feral Interactive bringt einen weiteren Klassiker auf iOS: „Lara Croft and the Temple of Osiris“ ist ab sofort für iPhone und iPad erhältlich. Der Download ist 3,5 GB groß und vorerst kostenlos, allerdings kostet die Aktivierung der Vollversion einmalig 8,99 Euro. Das ist ein faires Preismodell, immerhin gibt es keine weiteren In-App-Käufe.

Bevor ihr jetzt in den App Store hechtet, beachtet bitte, dass das Spiel nicht auf allen iPhones und iPads läuft. Ihr benötigt mindestens ein iPhone XS, iPhone SE 3, iPhone Air oder neuer. Wenn ihr auf dem iPad zocken wollt, solltet ihr ein iPad 10, iPad mini 6, iPad Air 4, iPad Pro 3 oder neuer im Einsatz haben.

Führe Lara durch verfluchte Gräber in Ägypten bei einem Abenteuer voller Doppelstick-Action, kniffligen Rätseln, rasanten Kämpfen und waghalsigen Akrobatikeinlagen. Stelle dich einer Horde untoter Unholde und bezwinge die Elemente, um zu verhindern, dass Set, der Gott des Bösen, die gesamte Menschheit versklavt. Ob du die Welt allein im Solo-Modus oder mit bis zu drei Freunden im Online-Koop-Modus rettest, „Temple of Osiris“ bietet ein komplettes, perfekt für Smartphones und Tablets angepasstes Konsolenspielerlebnis mit vollständiger Unterstützung für Gamepad sowie für Tastatur und Maus auf iPadOS.

Um das Spielerlebnis zu individualisieren, stehen verschiedene Steuerungsmöglichkeiten bereit. Entweder ihr entscheidet euch für Touch-Gesten oder für eine klassische Button-Steuerung, um Lara durch ihre Abenteuer zu bewegen. Das beste Erlebnis gibt es wohl mit einem Gamecontroller, da dann das Display als kompletter Bildschirm frei bleibt.

Spannend ist auch die Tatsache, dass gleich die Inhalte von vier weiteren DLCs direkt dabei sind: The Twisted Gears Pack, The Icy Death Pack, The Deus Ex Pack und The Legend Pack. Darüber hinaus speichert das Spiel euren Spielstand über die iCloud, sodass ihr zwischen iPhone und iPad einfach wechseln könnt. Mit dabei sind Ranglisten, Erfolge und Community-Auszeichnungen sowie ein Online-Crossplattform-Multiplayer für iOS und Android.

Wenn ihr mit Lara Croft durch das nächste Abenteuer schreiten wollt, könnt ihr euch das Spiel kostenlos laden, um das erste Level völlig kostenfrei anzuspielen. Wer danach weiterspielen möchte, schaltet das Game per In-App-Kauf frei.