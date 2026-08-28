Schlichte Kabelbox mit passender Steckdosenleiste für 34,99 Euro

Ich musste in einer Ecke des Wohnzimmers ein paar Kabel und Stecker unterbringen und habe mir dafür eine neue Kabelbox bestellt. Da ich nichts dem Zufall überlassen sollte, habe ich gleich ein Modell mit passender Steckdosenleiste gewählt. Auf Amazon habe ich einen passenden Kandidaten gefunden, der mit 34,99 Euro auch nicht übertrieben teuer ist.

Die Kabelbox hat die Maße 31 x 15 x 15,8 Zentimeter. Sie ist komplett in Schwarz oder als weißes Modell mit einem hellgrauen Deckel verfügbar. Für Letzteres habe ich mich entschieden. Es gibt an zwei Seiten Öffnungen und leider einen nicht ganz so schönen Herstelleraufdruck, aber man kann die Box ja einfach um 180 Grad drehen – das hat bei mir mit den Kabeln ohnehin besser gepasst. Zudem verfügt die Kabelbox über Lüftungsschlitze an der Unterseite.

Die Innenmaße betragen 30 x 15 Zentimeter und genau hier wird es aus meiner Sicht spannend, denn im Lieferumfang ist eine Steckdosenleiste enthalten. Diese ist in U-Form gestaltet und passt perfekt in die Kabelbox hinein. Insgesamt stehen sechs Steckdosen zur Verfügung, wobei die Darstellung auf der Produktseite nicht ganz korrekt ist.

Vier Steckdosen sind im 90-Grad-Winkel angeordnet

Die vier Steckdosen auf der rechten Seite sind im 90‑Grad-Winkel angeordnet. Das ist richtig klasse, denn so verdecken dicke Trafo-Stecker nicht die danebenliegende Steckdose. Nur die beiden Stecker auf der linken Seite sind im 45‑Grad-Winkel angeordnet. Zudem gibt es an der rechten Seite einen Ein- und Ausschalter sowie drei USB-A-Anschlüsse und einen USB-C-Port.

Die USB-Anschlüsse liefern zusammen 15 Watt und sind damit nicht unbedingt geeignet, um ein MacBook zu laden. Für kleinere Geräte sind die USB-Anschlüsse aber durchaus praktisch. Ich habe zum Beispiel meinen Smart Home Hub von SwitchBot direkt an einen USB-A-Port angeschlossen.

Das ganze Teil ist natürlich keine Raketenwissenschaft, sondern einfach nur eine Kiste aus Plastik mit Deckel und einer passenden Steckdosenleiste. Der Deckel rastet leicht ein und springt nicht einfach auf, auch wenn von unten ein Kabel drückt. Am Ende erfüllt die Box ihren Zweck: Sie versteckt das sonst sichtbare Kabelchaos und bringt zusätzliche Steckdosen an den passenden Ort. Von mir gibt es daher einen Daumen nach oben.