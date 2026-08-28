Ugreen Nexode Pro: Neues 160 Watt-USB-C-Ladegerät mit einziehbarem Kabel

Vier Geräte gleichzeitig laden, dabei die aktuelle Leistungsaufnahme im Blick behalten und nebenbei noch das Ladegerät per App konfigurieren? Was nach einer kleinen Ladestation für Technik-Nerds klingt, steckt beim neuen Ugreen Nexode Pro 160W tatsächlich in einem einzigen Gehäuse. Das Netzteil kombiniert bis zu 160 Watt Gesamtleistung mit einem Farbdisplay, Touch-Bedienung und einem integrierten, einziehbaren USB-C-Kabel.

Beim Blick auf die technischen Eckdaten wird schnell klar, dass Ugreen bei der Neuerscheinung nicht auf halbe Sachen setzt. Das Nexode Pro bringt es auf eine Gesamtleistung von 160 Watt, verteilt auf eine Kombination aus 100 und 60 Watt. Der USB-C1-Port sowie das integrierte USB-C-Kabel können jeweils bis zu 140 Watt bereitstellen. Laut Hersteller lässt sich ein MacBook Pro 14 Zoll damit beispielsweise in nur 30 Minuten von 0 auf 56 Prozent laden. Gleichzeitig soll die Station genügend Reserven besitzen, um zwei MacBooks parallel mit Energie zu versorgen.

Neben den beiden bereits erwähnten USB-C-Ports gibt es auch einen USB-A-Anschluss, dazu kommt das 70 Zentimeter lange USB-C-Kabel, das sich nach Gebrauch einfach im Gehäuse verstauen lässt. Zusammengefasst kommt das Ladegerät somit auf vier Lademöglichkeiten. Das klingt zunächst nach einer Kleinigkeit, dürfte im Alltag aber einen entscheidenden Unterschied machen: Statt mehrere Netzteile und Kabel auf dem Schreibtisch zu verteilen, reicht ein zentraler Stromspender.

Das Netzteil bekommt ein eigenes Cockpit

Der eigentliche Hingucker sitzt allerdings vorne am Gerät. Das Farbdisplay zeigt in Echtzeit, was beim Laden gerade passiert: Leistung, Spannung, Stromstärke, Temperatur und die Verteilung der verfügbaren Energie lassen sich direkt ablesen. Wer wissen möchte, ob das Notebook gerade mit voller Leistung geladen wird oder wie viel Strom das Smartphone vom Gesamtbudget abzweigt, muss also nicht erst eine App öffnen. Das um 360 Grad drehbare Display lässt sich per Touch bedienen und kann hinsichtlich Helligkeit, Hintergrundbild und Anzeige angepasst werden.

Ugreen belässt es allerdings nicht beim Display, denn über die zugehörige App lassen sich fünf verschiedene Lademodi auswählen und individuell konfigurieren. So soll sich das Verhalten des Ladegeräts besser an unterschiedliche Geräte und Nutzungssituationen anpassen lassen. Dazu kommen OTA-Updates, mit denen neue Funktionen und zusätzliche Kompatibilitäten nachgereicht werden können.

Dass ein Netzteil mit dieser Leistung nicht zwangsläufig zum klobigen Heizkörper auf dem Schreibtisch werden muss, verdankt das Nexode Pro laut Ugreen der GaNInfinity-Technologie. Die eingesetzte Galliumnitrid-Technik soll eine Energieumwandlung von bis zu 93 Prozent ermöglichen und dabei für einen effizienten und vergleichsweise kühlen Betrieb sorgen. Die Neuerscheinung ist ab sofort zum reduzierten Preis von 105,25 Euro bei Amazon erhältlich, das entspricht einem Rabatt von 19 Prozent auf den Originalpreis von 129,99 Euro.