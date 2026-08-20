Vor gut einem Jahr für 1.499 Euro gestartet, bekommt ihr den weiterhin empfehlenswerten Dreame Aqua10 Ultra Roller jetzt mehr als 50 Prozent günstiger. Die Complete-Variante, die zusätzliches Zubehör direkt mitliefert, kostet nur noch 699 Euro, während die Standardausstattung bei 599 Euro liegt. Wir haben den Saug- und Wischroboter schon im Test vorgestellt und ich kann zudem meine Langzeiterfahrung mit einbringen, da der Roboter bei mir aktiv im Einsatz ist.

Da der Aqua10 Ultra Roller schon „Wasser“ im Namen hat, liegt der Fokus definitiv auf der Wischfunktion. Mit der ausfahrbaren Wischwalze, die stets mit Frischwasser gespeist wird, lassen sich Flecken deutlich einfacher lösen als mit herkömmlichen Wischpads. Da die Walze fester auf den Boden gedrückt wird, ist das Reinigungsergebnis einfach deutlich besser. Wer viele Hartböden und Fliesen im Einsatz hat, bekommt so einen Roboter, der für eine gründliche Nassreinigung sorgt.

Aber auch der Staub bleibt nicht liegen, denn mit 30.000 Pascal Saugkraft und einer ausfahrbaren Seitenbürste schnappt sich der Roboter auch Dreck und Wollmäuse. Die allgemeine Navigation, die mit einem versenkbaren Laserturm erfolgt, ist top. Ganz kleine Hindernisse sollten vorab aber aus dem Weg geräumt werden, damit der Roboter diese nicht „frisst“.

In der dazugehörigen Station erfolgt die heiße Reinigung, damit keine Gerüche oder Schimmel entstehen. Hier sind auch die Wassertanks zuhause, wobei vor allem das Entleeren des Dreckwassers zeitnah erfolgen sollte. Mein Tipp: Ein Spritzer Essigessenz in den Behälter für das Schmutzwasser sorgt dafür, dass es nicht so stinkt.

Ich bin jedenfalls mit dem Aqua10 Ultra Roller sehr zufrieden, vor allem mit dem Fokus auf die Wischfunktion. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist aktuell unschlagbar, denn günstiger gab es dieses Modell noch nie.

Wichtige Funktionen auf einen Blick

Die Wischrolle ist mit 260 Millimeter besonders breit und ihr könnt den Anpressdruck per App selbst einstellen.

AutoSeal-Rollenabdeckung sorgt dafür, dass Teppiche bei der Reinigung trocken bleiben.

Überwindet 6 Zentimeter hohe Doppelschwellen, aufgeteilt in 4,2 und 1,8 Zentimeter.

Doppelte Hauptbürsten verhindern aufgewickelte Haare.

Heiße Reinigung der Wischrolle mit bis zu 100 Grad.