Ist mein iPhone 17 Pro Case mit dem iPhone 18 Pro kompatibel?

Jedes Jahr auf ein Neues: Ändert Apple am nächsten iPhone auch nur ein paar Millimeter, könnten die alten Cases nicht mehr passen. Doch dieses Jahr fällt das Upgrade wohl so klein aus, dass die Hüllen vom iPhone 17 Pro einfach mit dem iPhone 18 Pro weitergenutzt werden können.

Das glaubt zumindest der Hersteller Otterbox, der einige Cases in den USA schon für die kommende Generation anbietet. Die Cases sind dabei so gekennzeichnet, dass sie sowohl mit dem iPhone 17 Pro als auch mit dem iPhone 18 Pro kompatibel sind. Mark Gurman von Bloomberg hat die Cases entdeckt, lässt aber eine eigene Meinung vermissen.

Glaubt man den Gerüchten, soll das iPhone 18 Pro dem iPhone 17 Pro ähneln, allerdings könnte das iPhone 18 Pro Max eine Ausnahme machen. Wenn es stimmt, dass das 18 Pro Max einen größeren Akku bekommt und dadurch etwas dicker ausfällt, könnten alte Hüllen nicht mehr passen.