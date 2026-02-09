iPhone 18 Pro Max soll Akku-Rekord brechen

Apple könnte beim iPhone 18 Pro Max einen deutlichen Fokus auf die Akkulaufzeit legen, denn neuen Gerüchten zufolge wächst der Akku erneut. Damit will Apple sicherstellen, dass das Pro-Max-Modell weiterhin die längste Laufzeit seiner Klasse bietet, während Konkurrenzgeräte zunehmend aufholen.

Größerer Akku aus der Lieferkette gemeldet

Laut einem bekannten Weibo-Leaker stammen neue Hinweise direkt aus der Lieferkette, weshalb die Angaben als vergleichsweise glaubwürdig gelten. Demnach soll das iPhone 18 Pro Max einen Akku mit rund 5.100 bis 5.200 mAh erhalten, wodurch ein neuer Höchstwert innerhalb der iPhone-Reihe erreicht würde.

Effizienter A20 Pro verstärkt den Akku-Vorteil

Zusätzlich zum größeren Akku kommt Apples neuer A20 Pro-Chip zum Einsatz, der im modernen 2-Nanometer-Verfahren von TSMC gefertigt wird. Durch die verbesserte Energieeffizienz des Chips könnte die Akkulaufzeit deutlich steigen, weil weniger Energie pro Rechenvorgang benötigt wird.

Um den größeren Akku unterzubringen, soll das iPhone 18 Pro Max minimal dicker ausfallen, was Apple offenbar bewusst in Kauf nimmt. Im Gegenzug profitieren Nutzer und Nutzerinnen von längeren Laufzeiten, während Designänderungen vermutlich nur minimal ausfallen.

iPhone 17 Pro Max setzt bereits hohe Messlatte

Schon das iPhone 17 Pro Max verfügt mit rund 5.088 mAh über den bislang größten iPhone-Akku. Mit noch mehr Akkukapazität und einem effizienteren Chip gilt eine Laufzeit von über 40 Stunden als realistisch, weshalb Apple seinen Vorsprung weiter ausbauen könnte.

Weitere Neuerungen bereits im Gespräch

Neben dem Akku sollen das iPhone 18 Pro und Pro Max weitere Verbesserungen erhalten, darunter eine kleinere Dynamic Island und das neue C2-Modem. Zusätzlich sind eine vereinfachte Kamerasteuerung, eine 24-Megapixel-Frontkamera sowie eine Hauptkamera mit variabler Blende geplant, womit Apple auch bei Foto und Video nachlegt.