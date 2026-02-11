Nomad ChargeKey jetzt auch in „Stellar Orange“ erhältlich

Der Nomad ChargeKey ist ein tragbares USB-C-Kabel, das Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und Datenübertragungen mit bis zu 10 Gb/s ermöglicht. Während bisher nur eine schwarze Variante im Sortiment war, bietet Nomad den ChargeKey fortan in der leuchtenden Farben „Stellar Orange“ an. Für Orange hat man sich entschieden, da „Cosmic Orange“ beim iPhone 17 Pro so gut ankommt.

Das kleine Kabel ist technisch auf den neusten Stand

Der neue USB-C-auf-USB-C-ChargeKey versorgt zahlreiche Geräte zuverlässig mit Strom, denn er unterstützt Ladeleistungen von bis zu 240 Watt und eignet sich damit für iPhones, iPads, MacBook Pros sowie Android-Smartphones. Gegenüber der vorherigen Generation fällt das Upgrade deutlich aus, weil das ältere Modell auf 60 Watt und langsame USB-2.0-Übertragungen begrenzt war.

Am bewährten Aufbau hält der Hersteller fest, denn auch die neue Version setzt auf ein widerstandsfähiges, geflochtenes Nylonkabel. Gleichzeitig bleibt das Design extrem platzsparend, sodass sich der ChargeKey problemlos am Schlüsselbund befestigen lässt. Praktisch ist zudem, dass sich die beiden USB-C-Stecker magnetisch zusammenfügen, wenn das Kabel gerade nicht verwendet wird.

Der neue Nomad ChargeKey in Orange kostet ebenfalls 25 Euro, allerdings fallen über den Nomad-EU-Shop 9 Euro Versandkosten an. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte das Mini-Ladekabel auch bei Amazon starten, sodass ein bequemer Kauf möglich wird.