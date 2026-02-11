Mein bestes Schnäppchen: MagentaTV SmartStream für 9 Euro im Monat

Rund um den Jahreswechsel habe ich zugeschlagen und es war für mich das beste Schnäppchen seit langer Zeit. Seit wir uns vom Satelliten-TV verabschiedet haben, schauen wir klassisches Fernsehen über Zattoo oder Waipu. Kurz nach Weihnachten ist mein letztes TV-Abo abgelaufen, da kam das Angebot rund um MagentaTV SmartStream genau richtig.

direkt zum Angebot: MagentaTV SmartStream für 9 Euro

Schließlich ist hier auch das klassische MagentaTV mit 160 TV-Sendern in HD mit dabei. Und die App für Apple TV, iPhone und iPad würde ich als durchaus brauchbar bezeichnen. Alleine der Preis dafür ist durchaus konkurrenzfähig: 12 Euro im Monat, die ersten sechs Monate sind kostenlos – auch wenn ihr gar nicht bei der Telekom seid. Das macht für die Laufzeit von zwei Jahren unterm Strich 9 Euro im Monat. Und dafür gibt es ja noch viel mehr.

Diese Streaming-Dienste sind bei MagentaTV SmartStream inkludiert

Neben MagentaTV+, dem Nachfolger der Telekom Megathek, bekommt ihr im SmartStream-Paket auch noch drei Streaming-Dienste mit dazu. Hier eine kleine Übersicht:

Netflix Standard-Abo mit Werbung (kostet sonst 4,99 Euro)

Disney+ Standard mit Werbung (kostet sonst 6,99 Euro)

RTL+ Premium (kostet sonst 9,99 Euro)

Natürlich sind das nicht die High-End-Pakete mit der maximalen Auflösung und ohne Werbung. Aber wir reden hier immer noch von 9 Euro im Monat. Und was man auch sagen muss: Im Kinderbereich von Netflix und Disney gibt es für die Kids-Inhalte keine Werbung. Mir persönlich reichen zudem 1080p komplett aus, auch hier mit dem günstigen Preis im Hinterkopf.

Das sind die aktuellen Highlights bei Disney, Netflix und RTL

Bei Netflix steht eine deutsche Thriller-Serie gerade hoch im Kurs: Unfamiliar. „Ein Ex-Agentenpaar wird von der Vergangenheit eingeholt. Verfolgungsjagden und Schießereien sind jedoch nichts gegen das, was den beiden bevorsteht: einander die Wahrheit zu sagen“, heißt es in der Beschreibung. Nachdem ich mit der Apple TV Serie Hijack eh schon in Berlin bin, werde ich hier definitiv auch noch reinschauen.

Bei Disney sind gerade The Rookie und die neue Superhelden-Serie Wonder Man die beliebtesten Hits. Der Zugriff auf den Streaming-Dienst lohnt sich alleine schon wegen der grandiosen Disney-Sammlung und Marken wie Star Wars und Marvel.

Und dann wäre da ja noch RTL+. Das Dschungelcamp habt ihr ja sicher alle aufmerksam verfolgt, ebenso die ganzen Trash-TV-Serien. Es gibt aber auch einige gute deutsche Produktionen bei RTL+, etwa Stromberg, Pastewka oder die für die ganze Familie sehr zu empfehlenden neuen Geschichten vom Pumuckl.

Zuschlagen, solange das Angebot noch gilt

Wie lange der reduzierte Preis mit den sechs kostenlosen Monaten für MagentaTV SmartStream noch gilt, weiß ich leider nicht. Ich persönlich freue mich darüber, dass ich mir noch knapp zwei Jahre lang keine Gedanken über irgendwelche Pakete oder Preiserhöhungen machen muss. Zu MagentaTV und den drei Streaming-Diensten gesellt sich bei mir nur noch Apple TV – und damit bin ich mehr als genug versorgt. Hier gelangt ihr direkt zur Aktionsseite.