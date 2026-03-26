Apple Podcasts erweitert Angebot um HLS-Videopodcasts

Apple hat ein größeres Update für die hauseigene Podcast-Plattform angekündigt, das im Frühjahr verfügbar sein wird. Mit der Einführung von Videopodcasts auf Basis der HTTP Live Streaming (HLS)-Technologie will man neue Maßstäbe für Content-Ersteller und Nutzer bzw. Nutzerinnen setzen. Die Technologie ermöglicht ein nahtloses Wechseln zwischen Audio- und Videoinhalten, eine horizontale Vollbildansicht sowie Offline-Downloads. User profitieren von einer automatischen Qualitätsanpassung, die eine flüssige Wiedergabe unter verschiedenen Netzwerkbedingungen garantiert.

Die Erweiterung bietet Podcast-Erstellern mehr Kontrolle über ihre Inhalte und eröffnet neue Wege zur Monetarisierung. Durch die Integration von dynamischen Videoanzeigen, inklusive vom Host eingesprochener Werbespots, können Content Creator den wachsenden Markt für Videowerbung nutzen, ohne ihre kreative Freiheit einzuschränken. Apple erhebt keine Gebühren für die Verbreitung von Podcasts, weder für traditionelle RSS/MP3-Formate noch für HLS-Video. Ab diesem Jahr wird jedoch eine impressionsabhängige Gebühr für die Auslieferung dynamischer Anzeigen in HLS-Video auf Apple Podcasts erhoben.

Nahtlose Integration und führende Hosting-Anbieter

Videopodcasts werden in die bewährten Funktionen von Apple Podcasts integriert, darunter personalisierte Empfehlungen und redaktionelle Kuratierung. Nutzer und Nutzerinnen können weiterhin auf Features wie dem „Dialoge hervorheben“-Modus, variablen Wiedergabegeschwindigkeiten und Transkripten in 13 Sprachen zurückgreifen. Die Plattform bleibt damit eine zentrale Anlaufstelle für Millionen von Podcasts in über 170 Ländern und Regionen.

Zu den ersten Hosting-Anbietern, die HLS-Video unterstützen, gehören Acast, ART19 (Amazon), Omny Studio von Triton sowie SiriusXM, einschließlich AdsWizz und Simplecast. Diese Partnerschaften ermöglichen es Erstellern, ihre Inhalte über etablierte Netzwerke zu verbreiten und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihre Monetarisierungsstrategien zu behalten. Apple stellt zudem Ressourcen bereit, um die Produktion und Veröffentlichung hochwertiger Videopodcasts zu erleichtern.

Beta-Version ab sofort verfügbar

Die neuen Videopodcast-Funktionen sind ab sofort mit iOS 26.4, iPadOS 26.4 und visionOS 26.4 für Entwickler und Entwicklerinnen testbar. Die offizielle Einführung für Nutzer und Nutzerinnen von iPhone, iPad, Apple Vision Pro und über Apple Podcasts im Web ist für das Frühjahr geplant. Der Podcastkatalog bleibt auf allen Apple-Geräten sowie im Web zugänglich.