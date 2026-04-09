Overcast: Update bringt Podcast-Transkripte

Die Drittanbieter-Podcast-App Overcast (App-Store-Link) hat ein Update bekommen, das der Anwendung ein großes neues Feature beschert: Transkripte! Damit werden eure Lieblingspodcasts automatisch verschriftlicht, sodass ihr das Gesagte auch noch einmal nachlesen könnt. Version 2026.04 von Overcast steht ab sofort im App Store zum Download bereit.

In Apples Podcast-App finden sich Transkripte schon seit geraumer Zeit unterhalb der jeweiligen Folge. Nun zieht auch Overcast nach und fügt eine entsprechende Funktion hinzu. Wie der Entwickler Marco Arment sagt, seien diese Transkript dabei für „die meisten Podcasts“ verfügbar.

Um in Overcast auf ein Transkript zugreifen zu können, müsst ihr nach links wischen, wenn ihr das Podcast-Cover geöffnet habt. Sofern die Sendung über Kapitel verfügt, werden die Transkripte direkt rechts neben dem Kapitel-Screen angezeigt.

Wie auch bei Apple Podcasts scrollt das Transkript beim Hören automatisch mit, sodass aktives Mitlesen erleichtert wird. Außerdem lässt sich per Tippen auf eine Passage im Transkript automatisch an die entsprechende Stelle der Audio-Datei springen.

Overcast: Diese Funktionen kommen in Zukunft

Wie Marco Arment außerdem mitteilt, sollen die Transkripte künftig durchsuchbar sein. Außerdem soll eine entsprechende KI-Integration eine Transkript-Analyse ermöglichen, aus der dann Zusammenfassungen, automatisierte Kapiteleinteilungen und mehr hervorgehen können. Auch das Teilen von Clips mit entsprechenden Untertiteln soll künftig möglich sein.

Die aktuelle Version von Overcast könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store herunterladen. Die App lässt sich mit Werbeeinblendungen kostenfrei nutzen. Wer die Werbung ausblenden lassen möchte, kann die Premium-Version von Overcast abonnieren, die 34,99 Euro pro Jahr kostet.

Was haltet ihr von der neuen Transkript-Funktion?