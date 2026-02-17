Apple kündigt neues Videopodcast-Erlebnis mit iOS 26.4 an

Gestern Abend hat Apple die erste Beta-Version für iOS 26.4 sowie iPadOS 26.4 veröffentlicht. Das Update wird im Frühjahr für iPhone und iPad erscheinen und einige Neuerungen mitbringen, auf die wir im Laufe des Vormittags noch genauer eingehen werden. Eine neue Funktion hat Apple bereits ganz offiziell mit einer Pressemitteilung vorgestellt: Ein neues Videopodcast-Erlebnis auf Apple Podcasts.

Das verbesserte Videopodcast-Erlebnis nutzt Apples branchenführende HTTP Live Streaming (HLS)-Technologie, um einen neuen Standard zu setzen, der Podcast-Creatorn beispiellose Kontrolle und neue Monetarisierungsmöglichkeiten bietet und zugleich Nutzern ein Videoerlebnis in höchster Qualität liefert.

Ganz unbeteiligt war Apple bisher an der Welt der Podcasts nicht. Bereits vor über 20 Jahren hat man Podcasts in iTunes integriert und damit einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Bereits vor mehr als 10 Jahren folgte dann eine eigene Podcasts-App. Nun gibt es mit den Video-Podcasts und der neuen Streaming-Technik den nächsten Schritt.

Apple stellt wichtige Weichen im Hosting-Hintergrund

Nutzern können Videos direkt in der App wiedergeben, in eine horizontale Vollbildansicht wechseln sowie für die Offlinewiedergabe herunterladen. Die automatische Qualitätsanpassung mit der Power der HLS-Technologie sorgt zudem für eine flüssige Wiedergabe bei unterschiedlichen Netzwerkbedingungen und bietet ein optimales Erlebnis – ob im WLAN oder über eine Mobilfunkverbindung.

Noch viel wichtiger ist in diesem Fall aber die andere Seite, denn die Creator müssen ihre Videos ja auch irgendwie ins Netz bringen. Dabei kooperiert Apple für das neue Videopodcast-Erlebnis mit einigen Hosting-Anbietern und Werbenetzwerken. Das Einfügen von Werbung zur Monetarisierung soll so zum Kinderspiel werden. Apple erhebt keine Gebühren von Hosting-Anbietern oder Creatorn für die Verbreitung von Podcasts auf Apple Podcasts – weder über traditionelles RSS/MP3 noch über HLS-Video. Im Laufe dieses Jahres wird Apple lediglich teilnehmenden Werbenetzwerken eine impressionsabhängige Gebühr für die Auslieferung dynamischer Anzeigen in HLS-Video auf Apple Podcasts berechnen.

Mehr Details zu der ganzen Geschichte und Stimmen aus der Podcast-Welt könnt ihr im Apple Newsroom nachlesen.