Apple Intelligence landet mit iOS 26.4 in Apple Music

Gestern Abend hat Apple die erste Beta-Version für iOS 26.4 an registrierte Entwicklerinnen und Entwickler verteilt. Mit den neuen Video-Podcasts hat man eine neue Funktion bereits offiziell vorgestellt. In der ersten Testversion des kommenden Updates gibt es allerdings noch mehr zu entdecken, unter anderem in Apple Music. Dort wird Apple Intelligence Einzug erhalten.

Mit Playlist Playground testet Apple eine neue Funktion, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Wiedergabelisten erstellen kann. Man muss nur noch einen Sprachbefehl eingeben und bekommt im Anschluss direkt eine komplette Playlist mit den passenden Songs.

Hier sind eurer Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt. „Disco-Klassiker aus den 70er Jahren“ oder „Party-Musik für Kinder“ sind nur zwei der unendlich vielen Ideen, die ihr mit Playlist Playground binnen weniger Sekunden umsetzen könnt.

Mit der Hilfe von Apple Intelligence erstellte Wiedergabelisten könnt ihr im Anschluss natürlich bearbeiten. Die Reihenfolge anpassen, Songs löschen oder hinzufügen ist problemlos möglich. Zudem kann die Liste mit weiteren Sprachbefehlen weiter verfeinert werden.

Auch das ist neu in Apple Music mit iOS 26.4 Beta 1

Nicht nur funktional, sondern auch optisch wird sich in Apple Music mit dem kommenden iPhone-Update etwas tun. Für die Ansicht von Alben und Wiedergabelisten gibt es jetzt ein Vollbild-Design, das sich farblich an das jeweilige Cover anpasst.

Außerdem gibt es zu euren Lieblingskünstlern jetzt noch mehr Informationen. Ähnlich wie es in Spotify schon lange integriert ist, wird auch Apple Music Tourdaten von Bands und Künstlern anzeigen. So erfahrt ihr direkt, wer möglicherweise in eurer Nähe einen Auftritt hat.

Ganz sicher ist natürlich noch nicht, dass die Neuerungen am Ende auch im finalen Update von iOS 26.4 enthalten sind. Spätestens mit der zweiten Beta dürften wir aber wissen, in welche Richtung es bei Apple geht.