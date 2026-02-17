Starke Mittelklasse: Zwei Wischsauger von Mova und Tineco im Video

Beinahe monatlich erscheinen neue Nass- und Trockensauger, Hersteller wie Dreame, Tineco, Roborock oder Mova legen sich ordentlich ins Zeug. Gerade für die aktuellen Top-Modelle muss man tief in die Tasche greifen, der neue Roborock F25 Ace Pro mit Schaum-Kanone kostet mal eben schlanke 549 Euro – und das nach Abzug von 100 Euro Rabatt gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung.

Falls euer Budget deutlich kleiner ausfällt, könnt ihr euch aber auch gerne in der Mittelklasse umsehen. Das sind oftmals Geräte, die vor rund einem Jahr auf den Markt gekommen sind und nun deutlich günstiger verkauft werden. Mit dem Mova X4 Pro (Amazon-Link) und dem Tineco S7 Stretch Ultra (Amazon-Link) haben wir uns zwei Kandidaten angesehen, die ihr für 300 bis 350 Euro bekommt.

Im Video: Mova X4 Pro und Tineco S7 Stretch Ultra

Das grundlegende Fazit: Beide Modelle lieferten mehr als solide Reinigungsergebnisse und erfüllen ihre Aufgaben zu unserer Zufriedenheit. Besonders hervorzuheben ist dabei der Mova X4 Pro, denn bei diesem Nass- und Trockensauger sind einige Features dabei, die man in dieser Preisklasse nicht unbedingt erwarten kann.

Da wäre beispielsweise der SpotHeat-Sprüher, den ihr wie mit einer Pistole am Handgriff bedient. Er spritzt heißes Wasser direkt vor die Wischwalze auf den Boden. Das ist unglaublich hilfreich, um hartnäckigere Verschmutzungen zu lösen. Ebenfalls ziemlich praktisch ist die Beleuchtung, so könnt ihr selbst in dunklen Ecken jedes Staubkorn auf dem Boden ausmachen. Ein weiteres Highlight ist die durchdacht konzipierte Basisstation. Der Wischsauger kann einfach gerade aus in die Station geschoben werden, ihr müsst ihn nicht hochheben. Die automatische Reinigung erfolgt mit bis zu 100 Grad heißen Wasser, bevor mit 90 Grad heißer Luft getrocknet wird.

Auch wenn die Geräte nicht gerade klein und handlich sind, machen sie einen super Job und es ist mehr als erstaunlich, wie dreckig das Wasser im Abwassertank am Ende der Wisch-Session ist.

Mova X4 Pro Nass-Trocken-Sauger 20.000 Pa, Heißwasser-Wischfunktion, Tangle-Free,... Wirkungsvolle Reinigung mit 80 °C heißem Wasser: Der X4 Pro erhitzt das Wasser schnell auf 80 °C, wodurch ein kontinuierlicher Heißwasserfluss...

Selbstreinigung und Trocknung bei hoher Hitze: Erleben Sie seine gründliche Selbstreinigung mit 100 °C heißem Wasser für eine 100%ige...