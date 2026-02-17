iOS 26.4 Beta 1: Alle Neuerungen

Apple hat iOS 26.4 Beta 1 für Entwickler und Entwicklerinnen zum Download freigegeben, das zahlreiche Neuheiten im Gepäck hat. Es gibt eine Video-Podcast-Funktion, Updates für den Schutz vor Diebstahl, End-to-End-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, ein Apple-Music-Tool zum Erstellen von Wiedergabelisten und vieles mehr.



Playlist Playground: KI erstellt jetzt Wiedergabelisten

Mit „Playlist Playground“ bringt Apple Music eine neue Kreativ-Funktion, bei der man per Texteingabe automatisch eine Playlist erstellen kann. Dabei gebt ihr einfach eine Stimmung, ein Thema oder eine Idee ein und sofort generiert die App 25 passende Songs samt individuellem Titel. Anschließend könnt ihr die Playlist weiter verfeinern, ein eigenes Cover auswählen und eine Beschreibung ergänzen, sodass die Sammlung persönlicher wirkt.

Apple Podcasts bekommt Video-Upgrade

Mit iOS 26.4 führt Apple Video-Podcasts ein. Ihr könnt zwischen Audio und Video wechseln sowie Inhalte offline speichern, während Empfehlungen und Kategorien weiterhin integriert bleiben.

Diebstahlschutz jetzt standardmäßig aktiv

Der 2023 eingeführte iPhone-Diebstahlschutz ist nun automatisch aktiviert, sodass ihr ihn nicht mehr manuell einschalten müsst. Kritische Funktionen wie Passwortzugriffe oder „Wo ist?“-Änderungen erfordern zusätzlich Face ID oder Touch ID, wodurch Datendiebstahl deutlich erschwert wird.

RCS-Nachrichten bald Ende-zu-Ende verschlüsselt

Mit iOS 26.4 testet Apple erstmals eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für RCS-Nachrichten, sodass künftig auch Chats zwischen iPhone und Android vollständig verschlüsselt sein sollen. Apple arbeitet dafür mit der GSM Association zusammen, während verschlüsselte Nachrichten künftig mit einem Schloss-Symbol markiert werden.

Nachrichten-App mit frischen Animationen

Die Nachrichten-App erhält neue Animationen, sodass Interaktionen lebendiger wirken und das System insgesamt moderner erscheint.

Apple Account im einheitlichen Design

Im App Store sowie in Apple Music ersetzt ein neuer Konto-Hub die bisherigen Profileinstellungen, wodurch Navigation und Kaufverlauf übersichtlicher werden.

Ambient-Musik als Widget

Ein neues Widget spielt Ambient-Musik für Schlaf, Fokus oder Wohlbefinden ab, dass ihr direkt vom Start- oder Sperrbildschirm erreichen könnt.

Neue Galerie für Hintergründe & Watchfaces

Die Wallpaper-Galerie erhält ein frisches Layout, während auch die Zifferblatt-Ansicht der Apple Watch optisch angepasst wird.

Freeform Creator Studio

Mit iOS 26.4 startet Freeform Creator Studio, sodass Abonnenten Zugriff auf Premium-Grafiken, Illustrationen und KI-Tools erhalten.

Erinnerungen mit „Dringend“-Bereich

Die Erinnerungen-App ergänzt einen neuen „Dringend“-Bereich, sodass wichtige Aufgaben mit Alarm besonders hervorgehoben werden.

Neue Emojis in Vorbereitung

Zwar enthält iOS 26.4 noch keine neuen Emojis, doch im Code finden sich Hinweise auf kommende Symbole wie Posaune, Schatztruhe oder Orca.

EU-Features: Mehr Freiheit für Drittgeräte

In der EU können Benachrichtigungen künftig an Drittanbieter-Wearables weitergeleitet werden, während Proximity Pairing Zubehör ähnlich wie AirPods per Annäherung koppelt.