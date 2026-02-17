Nomad Rugged Keychain: Neue Generation der AirTag-Halterung vorgestellt

Apple hat vor kurzem die zweite Generation des AirTags vorgestellt, auch wir berichteten in einem Artikel darüber. Nomad liefert nun das passende Upgrade für den Schlüsselbund: Mit dem Rugged Keychain for AirTag (V2) legt der Zubehör-Hersteller seine robuste AirTag-Halterung neu auf und bietet einen umfassenden Alltagsschutz für Apples kleinen Tracker.

Das überarbeitete Design nimmt den AirTag passgenau auf, während eine stoßfeste ABS-Konstruktion Stürze, Stöße und Kratzer vom empfindlichen Tracker fernhalten soll. Als Herzstück des neuen Modells agiert ein Drehverschluss, über den sich der AirTag mit einer einfachen Vierteldrehung einsetzen und wieder entnehmen lässt. Einmal verschlossen, sitzt der Tracker sicher im Case und bleibt zugleich schnell zugänglich, wenn ein Wechsel oder ein Batterietausch ansteht.

Stabile ABS-Konstruktion und inklusive Schlüsselring

Beim Design setzt Nomad weiter auf eine minimalistische Optik: Die schwarze Variante des Rugged Keychain V2 wird mit einem farblich abgestimmten Metall-Schlüsselring ausgeliefert, der sich bequem und sicher an Schlüsselbunden, Taschen oder Gepäckstücken anbringen lässt. Mit kompakten Maßen von 37 × 46 × 11 Millimetern trägt der Anhänger dabei kaum auf, eine langlebige ABS-Konstruktion soll im Alltag vor Stößen, Kratzern und Abnutzung schützen.

Der Nomad Rugged Keychain for AirTag (V2) in Schwarz ist ab sofort für 29,95 Euro bei Amazon erhältlich. Als einzige Farbvariante steht Schwarz zur Verfügung, die Auslieferung soll bei Gratis-Lieferung zwischen dem 21. und 23. Februar erfolgen. Weitere Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite von Nomad. Passend zum AirTag-Zubehör verweisen wir gerne noch einmal auf unser Video rund um die zweite Generation des Apple-Trackers. Wofür setzt ihr den AirTag im Alltag ein?