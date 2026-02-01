Highlights der Woche: Apple stellt überraschend den AirTag 2 vor

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Apple hat überraschend den AirTag 2 vorgestellt, der zwar immer wieder in der Gerüchteküche unterwegs war, aber aktuell bei niemandem auf dem Zettel stand. Offenbar schafft es Apple dann doch, einige Produkte bis zum Marktstart unter Verschluss zu halten. Doch was genau kann der AirTag 2 eigentlich?

Der neue AirTag der zweiten Generation verfügt über eine höhere Reichweite, ist deutlich lauter und hat einen neuen UWB-Chip an Bord. Wir haben uns den AirTag 2 schon genauer angesehen und zeigen euch im Video, wie viel mehr Reichweite es gibt und wie viel lauter der AirTag der neuesten Generation piept. Klickt euch gerne in unsere Artikel zum Thema.

Apple kauft KI-Startup für 2 Milliarden Dollar

Apple hinkt bei KI hinterher und hat demnach einen Deal mit Google getroffen, um die künftige KI-Siri mit Googles Gemini zu betreiben. Um die eigenen Bemühungen anzukurbeln, hat Apple sich das KI-Startup Q.ai für rund 2 Milliarden US-Dollar unter den Nagel gerissen. Damit handelt es sich um die zweitteuerste Übernahme in der Geschichte von Apple, denn nur die Übernahme von Beats war mit 3 Milliarden US-Dollar noch teurer. Die Details könnt ihr hier nachlesen.

