Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue

Smarte Beleuchtung im Dreierpack

Fabian59 Kommentare zu Das Wochenend-Gewinnspiel mit Philips Hue
Es ist mal wieder an der Zeit für ein Wochenend-Gewinnspiel. Dieses Mal sind wir in unserem kleinen Hue-Regal fündig geworden, das dank der Berichterstattung auf Hueblog.de eigentlich immer recht gut gefüllt ist. Jetzt wollen wir etwas Platz schaffen und ihr müsst uns dabei helfen.

Update am 2. Februar

Es gab am Sonntag leider Probleme mit der Anmeldung für den Newsletter, da wir unseren Account beim Anbieter hochstufen mussten. Falls ihr keine Bestätigungsmail erhalten habt, versucht es bitte heute noch einmal. Die Teilnahmefrist wird bis Montag um 23:59 Uhr verlängert.

Wir verlosen ein Bundle bestehend aus drei Produkten. Zwei davon für den Außenbereich, eins könnt ihr direkt in eurem Haus oder eurer Wohnung installieren. Was genau steckt drin?


Hue Solo Lightstrip: Der 10 Meter lange Leuchtstreifen im Wert von 159,99 Euro zaubert 16 Millionen verschiedene Farben oder verschiedene Weißtöne in euer Zuhause. Er ist biegsam, kann zugeschnitten werden und wird einfach mit dem integrierten Klebestreifen auf einer glatten Fläche angebracht.

Hue Lily XL: Der 1.050 Lumen helle Outdoor-Strahler im Wert von ebenfalls 159,99 Euro bringt euer schönstes Gewächs im Garten erst so richtig zur Geltung. Auch hier könnt ihr weißes und farbiges Licht frei wählen. Es handelt sich um eine Erweiterung für das Niedervolt-System von Philips Hue, ein Netzteil gehört nicht zum Lieferumfang.

Hue Appear: Diese edle Wandleuchte für den Außenbereich verfügt über ein Gehäuse aus Edelstahl und kostet stolze 179,99 Euro. Die Hue Appear strahlt das Licht nach oben und unten ab und sorgt somit für einen tollen Effekt an eurer Hauswand.

Einer von euch darf sich auf dieses XXL-Paket im Wert von fast 500 Euro freuen. Allerdings ist dafür dieses Mal auch ein kleines bisschen Aufwand notwendig.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Für die Teilnahme am Gewinnspiel müsst ihr euch auf hueblog.de für unseren Newsletter anmelden. Zur Auswahl steht der wöchentliche Newsletter, mit dem ihr jeden Sonntag eine Zusammenfassung der wichtigsten Meldungen rund um Philips Hue erhaltet. Außerdem könnt ihr euch für den Deals-Newsletter entscheiden, mit diesem senden wir euch nach Verfügbarkeit tagesaktuelle Philips Hue Angebote. Ein kleiner Tipp: Wählt ihr beide Newsletter, habt ihr die doppelte Chance. Natürlich ist der Newsletter kostenlos, ihr geht keine Verpflichtungen ein und könnt euch jederzeit wieder abmelden.

Am Montag werden wir unter allen im Newsletter eingetragenen Personen einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen und wie immer in unserem News-Ticker bekanntgeben. Wir wünschen euch viel Erfolg bei der Teilnahme.

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

  26. Hi, ich würde gerne auch mitmachen, warte aber bereits seit 15 Minuten auf die Newsletter Abo Verifizierung per Email. Diese ist weder auf meinem Server, noch im Spam Ordner, noch sonst wo. Schade!
    Toi toi toi für die anderen. 😉 Gruss aus Bo-Linden.

