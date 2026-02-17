Kompakte MagSafe-Powerbanks: Neuzugänge von Twelve South und Baseus im Detail

Twelve South PowerCapsule am iPhone

Twelve South, bekannt für hochwertiges Apple-Zubehör, bietet ab sofort die neue Twelve South PowerCapsule an. Eine Powerbank mit MagSafe und Qi2, die besonders kompakt gestaltet ist. Das hochwertige Erscheinungsbild wird durch einen satinierten Rahmen aus Zinklegierung sowie ein Soft-Touch-Inlay aus Kaktusleder unterstrichen.

Während Qi2 mit 25 Watt der modernste Standard ist, setzt Twelve South nur auf Qi2 mit maximal 15 Watt, sodass die Aufladung etwas länger dauert. Twelve South stellt euch vor die Wahl, denn es gibt sowohl eine Variante mit 5.000 mAh als auch mit 10.000 mAh. Die größere Version verfügt zusätzlich über einen USB-C-Anschluss, der schnelle 30 Watt liefert. Beide Powerbanks werden zudem mit einem 150 Zentimeter langen USB-C-Kabel ausgeliefert.


Die Twelve South PowerCapsule mit 5.000 mAh kostet 59,99 Euro, während die 10.000-mAh-Variante 69,99 Euro kostet. Bestellungen können direkt über den EU-Webshop von Twelve South aufgegeben werden.

Baseus PicoGo AM52 ist die bessere Powerbank

Baseus PicoGo AM52 Powerbank
Baseus PicoGo AM52 Powerbank ist stark und kompakt.

Einerseits bietet Twelve South ein besonderes Finish, andererseits sollte man den Fokus stärker auf die inneren Werte legen. Während die PowerCapsule nur mit 15 Watt magnetisch lädt, kann die Baseus PicoGo AM52 (Amazon-Link) ein iPhone mit bis zu 25 Watt versorgen, sodass das Smartphone schneller voll ist. Das Design ist zwar klassisch gehalten und es steht lediglich eine schwarze Variante zur Auswahl, allerdings bekommt man hier die bessere Technik zu einem günstigeren Preis.

Darüber hinaus liefert der USB-C-Anschluss sogar 45 Watt, um auch ein iPad schnell mit Strom versorgen zu können. Auch hier hält die Powerbank magnetisch auf der Rückseite und bietet nahezu identische, kompakte Abmessungen wie das Modell von Twelve South.

Spezifikationen der Baseus PicoGo AM52
Alle Details der Baseus PicoGo AM52.

Mehr Leistung, bessere Technik und ein fairer Preis: Statt 69,99 Euro kostet die Baseus PicoGo AM52 nur 55,99 Euro, wenn ihr die Gutscheine auf der Produktseite aktiviert.

