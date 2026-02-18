Mit einem frischen Firmware-Update erweitert Rode seine Funkmikrofone deutlich, denn ab sofort lassen sich das Rode Wireless Pro sowie das Rode Wireless Go direkt mit dem iPhone koppeln. Dadurch entfällt in vielen Situationen der bisher notwendige Empfänger, während das Setup gleichzeitig spürbar schlanker wird.

Kein Empfänger mehr nötig

Normalerweise benötigen Lavalier-Funksysteme einen Receiver, weil dieser das Signal an Smartphone oder Kamera weiterleitet. Allerdings führt Rode nun die „Direct Connect“-Funktion ein, die bislang dem Wireless Micro vorbehalten war, sodass sich die Sender per Bluetooth direkt mit dem iPhone verbinden.

Zunächst muss man jedoch den Empfänger anschließen, weil das Firmware-Update darüber eingespielt wird. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, lässt er sich entfernen, um anschließend kabellos aufnehmen zu können.

So funktioniert „Direct Connect“

Installiere zuerst die aktuelle Version der Rode Capture aus dem App Store, während du anschließend den Empfänger mit dem iPhone verbindest. Danach schaltest du die Sender ein und startest die App, weil dort das Update automatisch angeboten wird. Nach erfolgreicher Installation trennst du den Receiver, aktivierst im Audio-Menü „Direct Connect to TX“ und versetzt den Sender in den Kopplungsmodus. Sobald er erscheint, tippst du ihn an – und schon startest du die Aufnahme ohne Zusatzhardware.

Bluetooth mit Broadcast-Qualität?

Zwar gelten Bluetooth-Verbindungen oft als Kompromiss, dennoch verspricht Rode die gewohnte Audioqualität in Broadcast-Qualität, sodass Creator unterwegs flexibel bleiben und gleichzeitig keine hörbaren Abstriche machen müssen.

Gerade für Vlogger, Podcaster oder Mobile-Reporter bedeutet das Update daher weniger Kabelsalat, weniger Gewicht und dennoch professionelle Ergebnisse. Ich persönlich setzte schon lange auf Rode und bin, wie viele andere, super zufrieden.