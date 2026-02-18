Ein Saug- und Wischroboter gehört meiner Meinung nach in jeden Haushalt, da er die Böden automatisiert reinigt. Während man bei herkömmlichen Geräten die Wassertanks leeren beziehungsweise neu füllen muss, entfällt diese Aufgabe bei Modellen mit Festwasseranschluss. Gleichzeitig ist die Basisstation deutlich kleiner und unauffälliger.

dreame X40 Master Saugroboter mit Wischfunktion, 28cm kompakter Basisstation,... Einfaches Wassermanagement und kompaktes, schlankes Design : Erleben Sie müheloses Wassermanagement mit dem automatischen Nachfüll- und...

Ausfahrbare Mopps zum Wischen und anhebbare Seitenbürste : Entdecken Sie die gründliche Reinigung mit der fortschrittlichen Seitenbürste des X40...

Und genau hier kommt die Master-Reihe von Dreame ins Spiel, denn sie bietet einen Anschluss für Frischwasser sowie einen Abfluss für das Schmutzwasser. Der Installationsaufwand ist zwar etwas höher, allerdings ist der gewonnene Komfort enorm. Es muss kein dreckiger und stinkender Wassertank mehr geleert werden, außerdem entfällt das manuelle Nachfüllen von Frischwasser. Allerdings ist man beim Aufstellort eingeschränkt, da ein Wasseranschluss sowie ein Abfluss vorhanden sein müssen. Das kann beispielsweise in der Küche, im Bad oder im Keller der Fall sein.

Dreame X40 Master ist besonders günstig

Im Herbst 2024 für 1.399 Euro gestartet, kostet der Dreame X40 Master (Amazon-Link) aktuell nur noch 699 Euro. Dafür bekommt ihr einen modernen Saug- und Wischroboter, der zwar nicht die allerneueste Technik bietet, jedoch mehr als solide Leistung abliefert. Mit dabei sind eine zuverlässige Hinderniserkennung, eine ausfahrbare und anhebbare Seitenbürste sowie Wischmopps, eine Station mit Heißwäsche und Trocknung und eine Saugkraft von 12.000 Pascal.

In unserem Testbericht könnt ihr noch einmal nachlesen, wie die Installation funktioniert und warum die Master-Serie von Dreame „Next Level“ ist. Sofern ihr die Möglichkeit habt, einen Saug- und Wischroboter mit Festwasseranschluss zu installieren, solltet ihr es tun – es gibt kaum etwas Komfortableres. Und der Preis? Der ist heiß!

Laut Amazon ist das Angebot nur noch heute gültig. Daher lohnt es sich, nicht zu lange zu zögern.