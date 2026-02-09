Apple Fitness+: Zukunft bleibt unklar

Letztes Jahr mehrten sich die Gerüchte, Apple könne seinen Fitnessdienst Apple Fitness+ in nächster Zeit einstellen. Dann wiederum launchte Apple Verbesserungen wie deutsche Synchronisierungen für seinen Service. Auch über eine Integration von Fitness+ in Apple Health+ wurde spekuliert. Bloomberg-Reporter Mark Gurman gab nun an, dass die Zukunft von Apple Fitness+ weiterhin „auf dem Prüfstand stehe“.

Wie so oft bei Gerüchten aus dem Hause Gurman nannte der Insider allerdings keine Details. Er schrieb lediglich: „Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass Apple seine Health-App mit Fitness+ verschmelzen wird, auf welche Art auch immer – vielleicht, indem es eine Art Kombi-Abo gibt.“

Mark Gurman hatte selbst vor Kurzem berichtet, dass Apple seine Pläne für seinen Apple-Health+-Service zurückgeschraubt habe. Dieser Abo-basierte Dienst sollte KI-gestützt arbeiten und Empfehlungen für die Gesundheit der Nutzer aussprechen können. Laut Gurman soll dieser dezidierte Dienst nun aber doch nicht kommen. Vielmehr wolle Apple einige der geplanten Funktionen individuell ausrollen.

Fitness+ ist Apples digitales Fitnessstudio, indem Abonnenten diverse Trainingsvideos finden und ihre Trainingseinheiten zuhause absolvieren können. Der Dienst hat eine kleine, eingeschworene Fangemeinde, konnte aber seit Launch 2020 keine Durchbrüche in Sachen Nutzerzahlen erzielen.

Gerüchte um die Zukunft von Apple Fitness+ seit 2025

Letztes Jahr hat Apple hierzulande erstmalig deutsche Synchronfassungen der Trainingsvideos bereitgestellt. Diese waren von diversen Nutzern nachgefragt worden. Trotzdem wurde vergangenes Jahr aber bereits mehrfach über die Zukunft von Apple Fitness+ spekuliert und Gerüchte geteilt, die von einem baldigen Ende des Dienstes sprachen. Apple selbst hat sich zu den Gerüchten um ein mögliches Ende von Fitness+ bislang nicht geäußert.

Apple Fitness+ könnt ihr für 9,99 Euro pro Monat oder 79,99 Euro pro Jahr abonnieren. Wer für 34,95 Euro ein Apple-One-Premium-Abo abschließt, bekommt den Dienst inklusive.