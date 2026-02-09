Tim Cook: So steht es um die Rentenpläne des Apple-CEO

Der Apple-CEO Tim Cook hat vergangene Woche in einem Meeting mit Apple-Mitarbeitern kurz über seinen möglichen Renteneintritt gesprochen. Wirklich viel wollte der Unternehmer dazu aber nicht verraten. Letztes Jahr hatte die Financial Times berichtet, der 65-Jährige werde Apple Anfang 2026 verlassen, um in Rente zu gehen. Andere Insider halten dies jedoch für unwahrscheinlich.

Wie Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, soll Tim Cook gegenüber seinen Mitarbeitern gesagt haben:

„Ich verbringe viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wer in fünf Jahren, in zehn Jahren in diesem Raum sein wird. Ich bin davon besessen – wer in 15 Jahren in diesem Raum sein wird.“

Dieses Statement lässt sich vielfältig interpretieren. Entweder Cook plant, doch noch länger CEO von Apple zu bleiben oder aber, er ist grundsätzlich interessiert daran, welche Mitarbeiter noch lange für Apple tätig sein werden. Letzteres könnte er ja auch aus dem Ruhestand entsprechend verfolgen.

Da der CEO seit vergangenem Jahr das typische Renteneintrittsalter von 65 Jahren erreicht hat, ist es nachvollziehbar, dass sich Gerüchte um Cooks möglichen Weggang von Apple mehren. Auch wenn sich Tim Cook selbst hierzu offiziell noch nicht persönlich geäußert hat.

Tim Cook führt Apple seit 2011

Tim Cook trat 2011 die Nachfolge von Steve Jobs als Apple-Chef an. Jobs starb im Oktober 2011 an den Folgen seiner Krebserkrankung. Es wird gemunkelt, dass Apples Senior Vice President of Hardware Engineering, John Ternus, nun die Nachfolge von Cook als CEO von Apple antreten werde.

Wann genau Cook nun aber Apple verlassen wird, ist unklar. Dass sein Weggang noch in diesem Quartal erfolgt, gilt allerdings als unwahrscheinlich. Insider vermuten, Cook könnte nach der WWDC im Juni an Ternus übergeben. Weiteren Gerüchten zufolge könnte Cook Apple aber als Vorstandsvorsitzender erhalten bleiben. In dieser Rolle könnte er weiterhin Einfluss auf Apples Ausrichtung nehmen – und eben auch verfolgen, welche Mitarbeitenden dem Unternehmen erhalten bleiben.