Weitere potenzielle Details rund um das iPhone Fold aufgetaucht

Erst heute Morgen haben wir darüber berichtet, dass das potenziell im Herbst erscheinende iPhone Fold mit einem riesigen Akku ausgestattet sein könnte. 5.500 mAh sollen es sein, mehr als beim iPhone 17 Pro Max. Auch das aktuelle iPad würde das iPhone Fold übertreffen. Nun gibt es weitere Gerüchte, vor allem rund um die interne Anordnung der Komponenten.

So will der Leaker Instant Digital (via MacRumors) unter anderem erfahren haben, wie die verschiedenen Knöpfe im iPhone Fold angeordnet sein sollen. Die Lautstärke-Buttons sollen von der linken Seite an die obere Seite nach ganz rechts wandern, ähnlich wie beim iPad mini. Der mit Touch ID ausgestattete Power Button und die Camera Control bleiben an der rechten Seite, so wie bei bisherigen iPhones auch. Die linke Seite bleibt damit komplett frei von Knöpfen – und das kommt nicht von ungefähr.

Logicboard des iPhone Fold auf der rechten Seite

Das Motherboard soll sich nämlich in der rechten Hälfte des iPhone Fold befinden. Wenn alle Buttons ebenfalls auf dieser Seite platziert werden, spart Apple durch deutlich kürzere Verkabelungen Platz auf der linken Seite des Geräts. Da im Inneren auf Face ID verzichtet wird, wird lediglich eine Aussparung für die Kamera im Display benötigt – die Dynamic Island wird damit deutlich kleiner.

Die beiden Hauptkameras des iPhone Fold sollen auf der Rückseite der linken Hälfte untergebracht sein und dem Design des iPhone Air ähneln. Das Kamera-Plateau soll allerdings nicht die gleiche Farbe wie das restliche Gehäuse haben, sondern komplett schwarz sein. Aktuell munkelt man auf jeden Fall mit einem ansonsten weißen Modell und einer weiteren Farbvariation.

Kurz zur Einordnung für euch: Instant Digital ist in chinesischen sozialen Medien unterwegs und hat bereits einige Treffer gelandet. Der Leaker hat unter anderem den Launch des gelben iPhone 14, die Batterie-Kapazitäten der iPhone 16 Pro Serie und die Verschiebung der Frontkamera im iPad Air und iPad Pro richtig vorausgesagt. Auch beim iPhone 17 Pro lag er mit seinen Gerüchten richtig.

Foto: MacRumors