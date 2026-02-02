AppleUnsold: Dieser Shop bietet Apple-Zubehör aus den Apple Stores an

Habt ihr euch bei einem Besuch im Apple Store nicht vielleicht auch schon einmal gefragt, wie schön es doch wäre, eines der Accessoires zu besitzen, mit denen iPhones und Co. auf den Verkaufstischen präsentiert werden? Die Website AppleUnsold hat in dieser Hinsicht eine Lösung.

Bislang hat Apple es beispielsweise nicht geschafft, einen eigenen MagSafe-Ständer für das iPhone zu entwickeln und offiziell im Online Store oder in den Apple Stores vor Ort zu verkaufen. Gleiches gilt auch für entsprechendes repräsentatives Zubehör, beispielsweise einen Kopfhörer-Ständer für die AirPods Max oder ein induktives Ladegerät für die Apple Watch. Apple präsentiert die eigenen Produkte in den eigenen Stores zwar auf solchen Accessoires, aber bietet sie nicht zum Kauf an.

AppleUnsold, gestartet als kleiner eBay-Shop und nun deutlich größer unterwegs, verkauft auf der eigenen Store-Website „die Apple-Produkte, die du sonst nirgendwo kaufen kannst“. Zu diesen gehören gebrauchte und neue Versionen verschiedener Apple Store-exklusiver Display-Ständer, Zubehörteile und mehr. Auf der Website heißt es: „Alle Artikel sind echte Apple-Produkte, die vor der Auflistung sorgfältig geprüft und bewertet wurden.“

Zubehör wird neu und in Gebrauchtzuständen verkauft

Natürlich ist das Angebot begrenzt, da die entsprechenden Accessoires nicht in Massen produziert werden. Es kann daher sein, dass man das gewünschte Produkt nicht gleich kaufen kann. Wie in einem Refurbished Store gibt es die angebotenen Zubehörteile in verschiedenen Gebrauchtzuständen. So gibt es beispielsweise den MagSafe Demo Charger für das iPhone gegenwärtig in den Zuständen „Used“ („Gebraucht“) oder „Brand New“ („Brandneu“) zu unterschiedlichen Preisen.

Wohl aufgrund der aktuellen medialen Aufmerksamkeit sind viele Produkte in unterschiedlichen Zuständen ausverkauft. Alle angebotenen Produkte sind Apple-Originale und werden nach der Bestellung innerhalb von vier Tagen verschickt. Bezahlt werden kann mit Kreditkarte, Apple Pay oder Google Pay, die Lieferung erfolgt in über 170 Länder auf der ganzen Welt. Bei Lieferadressen außerhalb der USA muss man mit weiteren Zöllen und Gebühren rechnen.