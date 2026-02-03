FRITZ!Box 4630: Neuer kompakter WiFi 7-Router für Glasfaser-Modems

Der Anbieter AVM ist hierzulande vor allem für die beliebten FRITZ!Box-Netzwerkprodukte bekannt. Nun hat man mit der FRITZ!Box 4630 ein neues und kompaktes Einsteiger-Modem für Glasfaser-Anschlüsse vorgestellt, das sich insbesondere für Einsteiger-Haushalte eignen soll.

Die FRITZ!Box 4630 soll laut AVM „die perfekte Einstiegslösung für ein zuverlässiges und leistungsstarkes Heimnetzwerk“ sein und lässt sich mit der MyFRITZ!App an jedem Router oder Modem einrichten. Als WLAN-Mesh-Zentrale integriert sie auch FRITZ!Repeater und andere Access Points in ein intelligentes WLAN Mesh, das eine optimale Verbindung für alle Geräte im Haus bietet.

Über die integrierte Telefonanlage lassen sich mit der FRITZ!Box 4630 sowohl Festnetztelefone als auch Smartphones nutzen. Smart Home-Geräte von FRITZ! werden einfach über die DECT-Basisstation für ein intelligentes Zuhause eingebunden.

Integrierter Mediaserver macht Inhalte im Heimnetz verfügbar

Die FRITZ!Box 4630 bringt darüber hinaus auch angeschlossene USB-Speichersticks und -Festplatten sowie darauf abgelegte Inhalte mit USB 3.0-Anbindung ins Heimnetz. Der ebenfalls integrierte Mediaserver mit NAS-Anbindung macht gespeicherte Filme, Musik und Bilder im eigenen Netzwerk verfügbar, die sich mittels Tablet oder Smartphone an Wiedergabegeräte verteilen lassen. Auch für Streaming, IPTV und Video on Demand eignet sich die FRITZ!Box 4630. Das sind alle wichtigen Spezifikationen der Neuerscheinung:

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz bis zu 2.880 MBit/s; 2,4 GHz bis zu 688 MBit/s, WiFi 7

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz

1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und ein analoger Telefonanschluss (FXS)

Smart-Home-Funktionen über DECT ULE für Strom und Wärme

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang und mehr

Maße: 20,7 x 15,0 x 4,3 cm

Bei MediaMarktSaturn ist die Neuerscheinung bereits zum Preis von 169 Euro gelistet Der Marktstart dürfte in aller Kürze erfolgen, so dass dann auch Bestellungen und Marktabholungen vor Ort möglich sein werden.